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4000 دينار للعائلات المعوزّة بمناسبة عيد الفطر

نشر يوم 2017/06/07 841 0 إيمان علي إسماعيل 4000 دينار للعائلات المعوزّة بمناسبة عيد الفطر

قرّر «الهلال الأحمر الجزائري»، تقديم إعانات مالية للعائلات المعوّزة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان، لتمكينها من شراء ملابس عيد الفطر لأطفالها، حيث تبلغ قيمة الملف المالي 4 آلاف دينار.

وقالت رئيسة «الهلال الأحمر الجزائري»، سعيدة بن حبيلس، اليوم، في تصريح لـ «النهار»، إن «الهلال الأحمر» سيخصص مبالغ مالية بقيمة 4 آلاف دينار لكل عائلة، خاصة تلك المتواجدة في المناطق الحدودية، موضحة بأن هذه المناطق يتواجد فيها عدد كبير من العائلات الفقيرة.

وخلال حديثها عن البرنامج التضامني الخاص بشهر رمضان، أكدت بن حبيلس أن بعض العائلات لم تستفد بعد من الإعانات الخاصة بها، مرجعة السبب إلى نفاد الكميات التي قدمتها المؤسسات الاقتصادية والشركات من مساعدات غدائية لـ «الهلال الأحمر الجزائري».

 

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