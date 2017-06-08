اشتراط معدل 12 فـي «الباك» للالتحاق بالمؤسسات العسكرية

أفرجت وزارة الدفاع الوطني عن دليل التجنيد لسنة 2017، في كل مؤسّسات التكوين للجيش الوطني الشعبي، وحدّدت كل الشروط الخاصة بذلك للناجحين في شهادة البكالوريا للسنة الجارية «قريب من الجيد» وبمعدّل 12 من 20 في كل من الشعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي، وكذا التجنيد في مختلف الرتب العسكرية لجميع المستويات، بالإضافة إلى شرط السن من 18 إلى 21 سنة.

أبواب التسجيلات الأولية بالنسبة للمترشحين الضباط تتم حصريا عبر شبكة الأنترنت على الموقع الإلكتروني، أين حدد مستوى تجنيد الضباط للحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية بمعدّل 12 من 20 ومستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين، على أن تعطى الأولوية للحائزين على شهادة البكالوريا، فيما تم تحديد المستوى الدراسي السنة الرابعة متوسط لرتبة جندي وعريف متعاقدين مستوى السنة الأولى الثانوي مع إعطاء الأولوية للحاصلين على شهادة التكوين المهني، وبالنسبة للتكوين والتجنيد في القوّات البرية والبحرية والجوية للضباط، فالتجنيد مفتوح للحاصلين على شهادة البكالوريا 2017 في شعب علوم تجريبية أو رياضيات تقنية أو هندسة ميكانيكية -مدنية- الطرائق، ويكون التكوين لمدة 5 سنوات، سنة للتكوين العسكري القاعدي المشترك و3 سنوات تكوين جامعي تُتوّج بالحصول على ليسانس بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال وسنة تطبيقية بالمدارس، أما ضباط صف متعاقدون فالتكوين يكون سنتان ورجال الصف المتعاقدون 6 أشهر للعرّيفين و5 أشهر للجنود، وفيما يتعلق بقوات الدفاع عن الإقليم، فقد أبقت وزارة الدفاع عن نفس الشروط السابقة، على أن يكون التكوين لمدة 6 سنوات يتوج بالحصول على شهادة مهندس في الدفاع الجوي بالمدرسة العليا، وبخصوص قيادة الدرك الوطني، فقد تم تحديد شروط التجنيد للحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية بنفس المعدل السابق في الشعب آداب وفلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية وتسيير واقتصاد وريضيات وتقني رياضي، وتستمر مدة التربص 5 سنوات كاملة، سنة منها بالأكاديمية العسكرية بشرشال و3 سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس وسنة تكوين تخصصي «مهني» على مستوى المدرسة العليا للدرك بزرالدة، وفيما يخصّ ضباط الصف المتعاقدين، فالتجنيد مفتوح للمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا، أين ستكون مدة التكوين بها سنتان، أما رجال الصف فالتكوين لمدة 6 أشهر بمراكز التدريب، وبالنسبة للحرس الجمهوري، فالتجنيد مفتوح للحائزين على بكالوريا السنة الجارية في شعبة الرياضيات والعلوم الطبيعية وكذا الشعب التقنية، مع تكوين مدته 5 سنوات بالنسبة للضباط، وتضمّنت شروط التوظيف بالنسبة للمديرية المركزية نفس الشروط في المؤسسات السابقة لجميع الرتب، أما الالتحاق بالمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، فإن التكوين للضباط يكون مفتوحا للمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية والرياضيات والتسجيل يكون على مستوى مراكز الجامعة والانتقاء يكون وطنيا حسب المعايير المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس باجي مختار، إذ أن الالتحاق بها يبقى عن طريق مسابقة لجميع المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية.