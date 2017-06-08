سنتكفل بجميع مسافري القطرية المتجهين إلى السعودية والإمارات

التونسية وشركات طيران أخرى ستتكفل بالبقية في حال نفاد الحجوزات بالجوية

طمأنت المديرية التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على لسان مديرها التجاري، زهير هواوي، كافة زبائن شركة «القطرية آيروايز» الذين حجزوا مقاعدهم عبر طائراتها باتجاه مختلف الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر من الجزائر، بأن الجوية الجزائرية ستتكفل بهم وستؤمِّن رحلاتهم باتجاه هذه البلدان.

كسر المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، في اتصال مع «النهار»، جدار الصمت بخصوص قضية الجزائريين الذين كانوا قد حجزوا عبر رحلات شركة «القطرية آير وايز» للتنقل إلى السعودية من أجل أداء مناسك العمرة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية معها، حيث أكد أن هؤلاء ستتكفل بهم المؤسسة التي يمثلها، والتي ستضمن لهم رحلات جوية باتجاه هذا البلد، وذلك بتحويل تلك الحجوزات عبر نظام معتمد يكفل لها بموجب الاتفاق الحاصل بينهما تحويل تلك الحجوزات إلى الجوية الجزائرية، وفي حال نفاذ الحجوزات -يضيف المتحدث- فإن «القطرية آيروايز» ستلجأ إلى باقي المؤسسات المتفقة معها على غرار التونسية أو غيرها، بنقل هذه الفئة باتجاه الأراضي السعودية، والشأن نفسه بالنسبة لباقي الرحلات الدولية إلى الدول التي قطعت دولة قطر علاقاتها الدبلوماسية معها على غرار الإمارات العربية المتحدة وغيرها، وذلك بنقل المسافرين المعنيين بالحجز على متن طائرات الشريك الجزائري.

وكانت الخطوط الجوية القطرية عبر مكتبها في الجزائر قد قررت تحويل جميع المسافرين الذين كانوا قد حجزوا على متنها للتوجه إلى المملكة العربية السعودية، حيث تضم جميع الرحلات آلاف المعتمرين.

وقد أعلمت شركة الخطوط الجوية القطرية الوكالات السياحية التي حجزت على متنها للمعتمرين المتوجهين إلى البقاع المقدسة، بأنه سيتم التكفل بجميع المسافرين وذلك بتحويلهم آليا إلى الخطوط الجوية التركية أو إحدى الخطوط التي لها اتفاق معها.

وتقوم الخطوط الجوية القطرية بسبع رحلات أسبوعيا من الجزائر إلى الدوحة ثم إلى جدة والمدينة المنورة، وبالتالي فهي تقل معظم المسافرين لأداء العمرة، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، فيما أبقت الشركة على جميع رحلاتها المتوجهة من الجزائر إلى الدوحة.

من جهتها، كانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت عن تعليق جميع رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، مضيفة أنه سيتم توفير خيارات بديلة لجميع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم من وإلى المملكة، ومن بينها تعويض مبلغ التذكرة أو إعادة الحجز عبر وجهات أخرى ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية.