«ڤولف7» بـ299 مليون و«كادي» بـ320 بداية من الغد

«غولف 7» بنسختين و«كادي» بثلاث نسخ بعد إجراء التجارب النهائية

شرع «سوفاك» الممثل الرسمي للعلامات الألمانية «فولسفاغن» و»سيات» و»سكودا» و»أودي» و»بورش» في استقبال طلبات زبائنه الراغبين في اقتناء منتجات مجمع «سوفاك»، وفتح باب استقبال الطلبات الأولية لاقتناء سيارة «فولكسفاغن» الجيل السابع، وهي أول سيارة من العلامة الألمانية مركبة بالجزائر في مصنع الشركة بغليزان.

وحسب البيان الصادر عن مجمع «سوفاك»، فإنه سيتم فتح باب تقديم طلبات لاقتناء سيارة «فولكسفاغن غولف» الجيل السابع، والمركبة في مصنع غليزان، بداية من يوم الأحد المقبل على مستوى شبكة الشركة عبر المستوى الوطني وفي 48 ولاية، ومن المقرر أن يكون إطلاق سيارة «غولف» بسعر 299 مليون سنتيم لنسخة «غولف 7 ستار»، و380 مليون سنتيم لنسخة «غولف7 Confortline». وأوضح بيان «سوفاك» أن سيارة «غولف7» الجزائرية ستسوق في البداية في نسختين الأكثر مبيعا من طرف العلامة الألمانية الأولى «غولف 7 ستار» بمحرك 110 حصان، ونسخة «غولف7 Confortline»، حيث تقرر أن يكون سعر النسخة الأولى بـ مليونين و999 ألف دينار، أما النسخة الثانية فسعرها سيصل إلى بـ380 مليون سنتيم، وفي ذات السياق، أطلق مجمع «سوفاك» السيارة النفعية من نوع «كادي» والتي يتم تركيبها بمصنع غليزان، أين سيكون بإمكان الزبائن تسجيل طلبياتهم على سيارة «كادي» بداية من غد الأحد، حيث ستكون سيارة «كادي» متوفرة بأنواعها الثلاثة للزبائن، الأولى ذات محرك 1.6 لتر وبقوة 102 حصان، والنوع الثاني مزودة بمحرك 2.0 لتر وبقوة 110 حصان هايلاين، بالإضافة إلى «كادي كونفور كومبي» بمحرك 2.0 وبقوة 102 حصان.

وأكد مجمع «سوفاك» أن السيارة النفعية الجديدة «كادي» لم يتم مراجعتها فقط من الخارج بل تم مراجعتها أيضا من الداخل وبنسبة كبيرة، خاصة فيما تعلق بقمرة ولوحة القيادة، والمقود، بالإضافة إلى كرسي السائق الذي يضمن كل شروط الراحة للسائق، بالإضافة إلى تقوية الأغطية المستعملة على الكراسي وفق ما يتلاءم مع راحة السائق والركاب.

وأكد بيان «سوفاك» بأن سيارة «كادي بويزنيس» مجهز بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى تجهيزه بعجلات 15 بوصة، أما سيارة «كادي كونفورت» فستكون مجهزة بأحدث تجيهزات الراحة والأمان، خاصة فيما تعلق بالمظهر الخارجي، أين سيضاف إلى الأضواء المضادة للضباب اللوحات الجانبية، وحسب ذات المصدر، فقد تم تحديد سعر «كادي بوزنيس» 1.6 «تي دي أي» بـ322 مليون سنتيم، أما «كادي كونفور» بمحرك 2.0 لتر بسعر 349 مليون سنتيم، أما «كادي هايلاين» محرك 2.0 لتر فلم يتم تحديد سعرها بعد.