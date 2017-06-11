رجل وامرأة يعتديان على ‘’كلونديستان’’ ويسلبانه سيارته في خنشلة

نجا شاب في العقد الثالث من العمر من موت محقق، إثر تعرضه إلى اعتداء من قبل رجل وامرأة عند مدخل مدينة خنشلة، مما أدى إلى إصابته بجروح على مستوى الوجه، وفق ما كشفت عنه مصادرنا المطلعة.

الضحية صاحب سيارة ‘’كلونديستان’’، يعمل بمدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي، كان قد تقدم إليه، ليلة أمس الأول، رجل وامرأة أوهماه أنهما زوجان، وطلبا منه إيصالهما إلى ولاية خنشلة، مع تأكيدهما دفع المبلغ الذي يطلبه، وما إن كادت السيارة تتخطى حدود المنطقة العمرانية، حتى أطبق عليه كلاهما واعتديا عليه بغاز مسيل للدموع أفقده وعيه على الفور، وقاما بإبعاده من داخل السيارة التي جرداه منها، ثم لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم إسعافه من قبل بعض المواطنين، الذين نقلوه إلى المستشفى، لتباشر مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة عقب إيداع الأخير لشكوى ضد الفاعلين.