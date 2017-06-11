تسليم سكنات LPP الجاهزة لأصحابها قبل نهاية 2017

العملية ستمكن من تسليم قرابة 18 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2017

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، بتسليم كافة مشاريع الترقوي العمومي التي انتهت بها عمليات الإنجاز ولم تبق سوى أشغال التهيئة الخارجية قبل تسليمها لأصحابها قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.

وكشف مصدر مسؤول في اتصال، أمس، مع «النهار»، بأن كافة المقاولات المنجزة لأشغال التهيئة الخارجية على مستوى مشاريع الترقوي العمومي والتي شهدت تأخرا، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تأخر صب مستحقات هذه المؤسسات قد تم دفع مستحقاتها كاملة،وهذا خلال العملية التي انطلقت نهاية الشهر المنصرم.

وأكد ذات المتحدث بأن المؤسسات المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية،مجبرة على إتمام العملية قبل نهاية السنة الجارية، وأضاف ذات المصدر في سياق حديثه إلى «النهار»، بأن كل مشاريع الترقوي العمموي التي انتهت بها أشغال الإنجاز لم يبق يفصلها عن عملية التسليم سوى أشغال التهيئة الخارجية التي شهدت تعطلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بسبب تراكم ديون المقاولين.

وأكد ذات المصدر لـ «النهار»، بأن التعليمة الأخيرة لوزير السكن، ستمكن من تسليم 40 من المائة من مشاريع الترقوي العمومي على المستوى الوطني مع نهاية السنة الجارية 2017، خاصة وأن عملية دفع مسحتقات المقاولين ستبقى مستمرة، حسب تقدمهم في الأشغال، كما أن عملية الدفع ستتم بعد كل تسليم لملف تقدم الأشغال بالنسب المتفق عليها في العقود المبرمة معهم.

وكان وزير السكن والمدينة والعمران السابق، عبد المجيد تبون، قد أمر بإطلاق أشغال التهيئة الخارجية في كافة المشاريع السكنية قيد الإنجاز عند بلوغ نسبة الإنجاز 60، وهذا لتفادي تعطل تسليم المشاريع في آجالها المحددة، خاصة وأن تسليم أغلب السكنات العمومية غالبا ما يتأخر بسبب تأخر سيرورة أشغال التهيئة الخارجية.