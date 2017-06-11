إخضاع الأساتذة الحراس للتفتيش بأجهزة الكشف عن المعادن في الباك

جمعيات أولياء التلاميذ: «القرار أربك التلاميذ وأدخل الرعب في أنفسهم»

تكليف الولاة بتوفير أجهزة الكشف عن المعادن

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مصالحها بإدراج الأساتذة الحراس في امتحان شهادة البكالوريا ضمن عملية التفتيش المقررة باستعمال أجهزة الكشف عن المعادن، وذلك بعدما كانت ستشمل التلاميذ المترشحين فقط، حيث ستشمل العملية أيضا الملاحظين وكل من يدخل مركز الإجراء، قصد تفادي أي تسيب يمكن من خلاله تكرار سيناريو السنة الماضية.

ن.زايد ناصو

قبل انطلاق امتحان شهادة البكالوريا بساعات، راسلت وزارة التربية الوطنية مديرياتها المتواجدة على المستوى الوطني، تأمرهم من خلالها بإخضاع التلاميذ والأساتذة الحراس على حد سواء، للتفتيش الدقيق ومنعم من إدخال أي وسيلة تكنولوجية إلى قاعات الامتحان، وذلك باستعمال أجهزة الكشف عن المعادن، لتفادي الغش في الامتحانات ومنع نشر المواضيع على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة «فايسبوك»، بعد دقائق من توزيعها على التلاميذ.

هذا وتم تكليف الولاة والأجهزة الإدارية بكل ولاية من أجل توفير أجهزة الكشف عن المعادن، باعتبار وزارة التربية الوطنية تكفلت فقط بتوفير أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة.

هذا وعبّرت العديد من النقابات، على غرار نقابة عمال التربية، عن استيائها من هذا الإجراء الذي يهين الأستاذ بالدرجة الأولى، باعتبار الغش يتحمل مسؤوليته التلميذ فقط، كما أن المراقبة يجب أن تتم على مستوى مركز طباعة الأسئلة.

من جهة أخرى، أعرب أولياء التلاميذ عن امتعاضهم من هذا الإجراء، باعتبار الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها هذه السنة تساهم في ارتباكهم وبثّ الرعب في نفوسهم، معلقين بأن التلاميذ سيتوجهون إلى مؤسسات تربوية وليس إلى سجون محاطة بكاميرات مراقبة وأجهزة التشويش، الأمر الذي سيحول من دون كسبهم الثقة.

هذا وسيتوجه أكثر من 700 ألف تلميذ اليوم إلى مراكز الإجراء الموزعة عبر التراب الوطني، من أجل اجتياز الامتحان لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للأدبيين و5 أيام بالنسبة للعلمين والتقنيين.

هذا وسيتم وضع ملصقات بخصوص منع استعمال أجهزة الغش، على غرار الهاتف النقال والسماعات و «البلوتوث» وغيرها على مستوى مراكز الإجراء، كما سيتم تقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس وتحضيرهم نفسيا.