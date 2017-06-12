فتاة تنتحل صفة ابنة جنرال لتهدد منظم المعارض الدولية للبترول

تابعت نيابة محكمة بئر مراد ايس بالعاصمة، فتاة في العقد الثاني من العمر، بجنحة السب والتهديد، على خلفية الشكوى التي قيدها ضدها منظم المعارض الدولية للبترول في خصوص تعرضه من قبلها لتهديدات بنفوذ والدها الذي تزعم أنه جنرال، انتقاما منه على توقيفها عن العمل لديه في فترة تجريبها لارتكابها أخطاء مهنية فادحة.

كما تضمنت الشكوى أيضا أن المتهمة وخلال فترة تجريبها المحددة بستة أشهر، ارتكبت أخطاء حسابية على مستوى 12 فاتورة كلفتهم خسائر بالملايين، تم خصمها من راتبها الشهري قبل أن يتم تسريحها، وهو الأمر الذي أثار غضبها وجعلها تلاحق مديرها إلى كل الأماكن حتى في لقاءات العمل من أجل تهديده بنفوذ والدها وتشويه صورته أمام رجال الأعمال بإختلاق أكاذيب تمس شرفه وسمعته المهنية، وهي التصريحات التي تمسك بها الضحية بجلسة المحاكمة التي قابلتها المتهمة بردود لاذعة وعبارات نابية على أساس أن الضحية وجهها إليها من دون أن تعير لحرمة رمضان ولهيئة المحكمة الاحترام، معتبرة نفسها الضحية في قضية الحال، حيث أكد أنها كانت رئيسة مشروع على خلاف تصريحات الضحية الذي اتهمته بمحاولة التحرش بها ولرفضها النزول عند رغباته اتهمها في القضية الحالية ليحرمها من حقها في التعويض عن الطرد التعسفي، إلا أن دفاع الضحية أكدت أن المتهمة لم تقيد شكوى أمام الفرع الاجتماعي للمالية بحقوقها المزعومة، لتطالب بإلزامها بدفع تعويض بقيمة مليون دج، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق المتهمة.