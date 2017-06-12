التوظـيف بقطر مـجـرد إشاعة وإعلانات الفايــسبوك واهـية

تلقينا مئات الاتصالات من جزائريين يبحثون عن عمل بسبب الإعلانات الكاذبة

نفت السفارة القطرية في الجزائر إعلانها عن أي عملية توظيف للجزائريين في قطر، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، ومطلبة رعاياها البالغ عددهم مئات الآلاف مغادرة قطر، مؤكدة بأن الإعلانات التي يتم تداولها في مواقع تواصل الاجتماعي بشأن توظيف جزائريين في قطر مجرد إشاعات.

وكشف ممثل عن السفارة القطرية في اتصال أمس بـ«النهار» بأن مواقع وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي تبث إعلانات عن توظيف للجزائريين في قطر في مختلف الأسلاك والقطاعات، ووضعت أرقام السفارة القطرية في الجزائر من أجل التواصل للحصول على وظائف في قطر لا أساس لها من الصحة، مؤكدا بأن السفارة ليست لديها أي علاقة بالتوظيف في قطر.

وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث بأن السفارة لم تعلن عن أي عروض مماثلة، لكن وفي حالة ما إذا كانت هناك أي عمليات توظيف للجزائريين أو غيرهم في قطر فإن الشركات القطرية أو العالمية التي تنشط في قطر هي من ستضع هذا الإعلان، وهي من ستوجه الراغبين في التوظيف في قطر حول كيفية التواصل معها، ولن تتم العملية عن طريق السفارة.

وأكد ذات المتحدث بأن مصالح السفارة أو القنصلية لم تعلن عن أي توظيف في قطاع التعليم العمومي والإدارة العمومية، مؤكدا بأن هذا الأمر يمر عبر إجراءات ليست من صلاحيات مصالح السفارة في الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة القطرية بالجزائر تلقت المئات من الاتصالات، طيلة الأسبوع المنصرم، وهذا بعد قرار عدد من البلدان قطع علاقاتها مع قطر وطلبها من رعاياها ترك وظائفهم ومناصبهم في قطر، وهو ما ترك مئات الآلاف من المناصب في مختلف القطاعات شاغرة، وكانت عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي قد روّجت، مؤخرا، لفتح باب التوظيف للجزائريين في قطاع الإدارة والتعليم في قطر.