1600 حامل لتأشيرة عمرة ينتظرون السفر إلى البقاع المقدسة

أحصى الديوان الوطني للحج والعمرة، 1600 معتمر لم يسافروا إلى البقاع المقدسة من أصل 70 ألف جواز سفر تم التأشير عليها من طرف سفارة المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان، فيما أكد الديوان بأن تاريخ انتهاء رحلات العمرة سيكون يوم 17 جوان من الشهر الجاري.

وأوضح مسؤول بالديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح خص به «النهار»، أن الديوان أحصى خلال شهر رمضان 70 ألف جواز سفر تم تأشيره من طرف سفارة المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل، فيما تم إحصاء ألف و600 جواز سفر لم يغادر أصحابها بعد الجزائر لمكة المكرمة، والتي سيتم برمجتهم على متن 26 رحلة إلى غاية 17 جوان كآخر رحلة، والتي تضم 65 معتمرا.

كما أكد الديوان الوطني للحج والعمرة في الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي، أن تنظيم الرحلات الخاصة بالحج وحجز التذاكر لا يزال الديوان ينتظر الموافقة النهائية على البرنامج من قبل هيئة الطيران المدني السعودي. وللتذكير فقد أعلمت شركة الخطوط الجوية القطرية، الوكالات السياحية التي حجزت على متنها للمعتمرين المتوجهين إلى البقاع المقدسة، أنه سيتم التكفل بجميع المسافرين وذلك بتحويلهم آليا إلى الخطوط الجوية التركية والتي ستتكفل بالتنسيق مع إدارة الشركة لنقلهم إلى الوجهة المقصودة عبر الأراضي التركية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الخطوط الجوية القطرية تقوم بـ7 رحلات أسبوعيا من الجزائر إلى الدوحة ثم إلى جدة والمدينة المنورة، وبالتالي فهي تقل معظم المسافرين لأداء العمرة خصوصا في هذا الشهر الفضيل، والذي تستقبل عدد كبير من المعتمرين، مضيفا أن الشركة أبقت على جميع رحلاتها المتوجهة من الجزائر إلى الدوحة.