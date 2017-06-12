15 دقيقة فقط.. أسئلة البكالوريا على الفايسبوك

تلاميذ يهللون على الفضاء الأزرق: «استطعنا اختراق غوانتامو بن غبريت»

آلاف الإعجابات للصفحات التي نشرت المواضيع في وقت وجيز

قام، أمس، مجهولون بنشر مواضيع امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات على «الفايسبوك»، وهذا 15 دقيقة بعد توزيعها على التلاميذ، مما أثار استغراب العديد من المتتبعين باعتبار وزارة التربية عملت جاهدة لسد كل الثغرات لتفادي مثل هذه الممارسات.

على الساعة التاسعة و15 دقيقة صباحا، قام أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» بنشر موضوع اللغة العربية، الذي اعتبره الجميع وهما وأن الموضوع راجع لسنوات سابقة، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجابوا على الموضوع ونشروه على نفس الصفحة التي عرفت نسبة إعجاب كبيرة، حيث قال أحد التلاميذ من داخل قاعة الامتحان: «باي باي الباك يابن غبريت»، ليضيف آخر مستهزئا «أسرعي ووزعي المواضيع الاحتياطية».

وبعدها بدقيقتين فقط، قام رواد آخرون بنشر موضوع يخص مادة الرياضيات لتلاميذ الشعب الأدبية، وطلب ناشر الموضوع من المنتمين للصفحة بالإجابة على الأسئلة وإعادة نشرها كي يتمكن التلاميذ الذين تحدوا الوزيرة وأدخلوا معهم الهواتف النقالة من الاطلاع عليها وضمان العلامة الكاملة في هذه المادة.

هذا وعرفت العديد من الصفحات، أمس، نشاطا كبيرا، أين قامت بتداول المواضيع المسربة من داخل قاعات الامتحلان والإسراع في الإجابة عليها، أين حصدت آلالاف من التعليقات المهللة والمباركة لـ«خرق غوانتانامو بن غبريت» على حد تعبير أحد التلاميذ المشاركين في الصفحة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم تنصيب خلية متابعة تتكون من ضباط مختصين في الإعلام الآلي، تعمل على متابعة هذه الصفحات خطوة خطوة والتعرف على أصحابها، كما كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أكدت في العديد من المناسبات أنه تم تجهيز المراكز بأجهزة التشويش وكاميرات المراقبة وأجهزة كشف المعادن، إلا أنه وعلى ما يبدو فإن كل هذه الإجراءات لم تكن عائقا أمام ناشري المواضيع على النت.