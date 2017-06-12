غرق طفلين في حوض مائي ببني أورتيلان في سطيف

اهتزت، أول أمس، بلدية بني أورتيلان شمال ولاية سطيف، على وقع حادثة أليمة راح ضحيتها طفلان بعد أن لقيا حتفهما غرقا في بئر. الطفلان البالغان من العمر 11 و12 سنة، وهما تلميذان بالطور الابتدائي ذهبا للسباحة في هذا الحوض تزامنا مع موجة الحر التي تجتاح المنطقة، خاصة بعد تخريب المسبح البلدي بحي كونديان الذي تم إنجازه سنة 2006 للأطفال أقل من 14 سنة، وأقدم المواطنون على ردمه بالحجارة وغلقه.

الطفلان توجها، في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، إلى بئر جارهما الذي هو عبارة عن حوض كبير بعمق 7 أمتار وعرض 4 أمتار ونصفه مملوء بالماء، ولما طال غياب الطفلين خرجت عائلتاهما تبحثان عنهما، حيث تفاجأ أحد المواطنين عندما رأى ثياب الطفلين موضوعة بجانب البئر، أين تم الاتصال بمصالح الحماية المدنية التي حضرت وقامت بتفريغ البئر من المياه وتم انتشال جثتي الطفلين من قاع البئر وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة.