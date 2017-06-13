إصابة 22 شخصا بداء الملاريا من بينهم 17 تاجر مقايضة في أدرار

أوضح رئيس مصلحة الوقاية من الأمراض الوبائية بمديرية الصحة والسكان بأدرار، أمس، في تصريح لـ«النهار»، أنه تم تسجيل إصابة 22 شخصا بداء الملاريا هذه السنة، أي منذ بداية شهر جانفي الفارط إلى غاية اليوم، من بينهم أشخاص أجانب يحملون جنسيات إفريقية مختلفة و17 تاجر مقايضة ينحدرون من مختلف مناطق ولاية أدرار، فيما أكد أن كل هذه الحالات قادمة من دول الساحل الموبوءة، على غرار مالي والنيجر وغيرهما من الدول المجاورة للحدود الجنوبية للجزائر، كما أنه لم تسجل أية حالة إصابة بهذا الوباء على المستوى المحلي، مبرزا أن مصالح الصحة تسجل نحو 97 حالة إصابة بهذا المرض الخطير سنويا، وتعتبر كلها حالات مستوردة من الخارج، مشيرا في ذات الوقت إلى تفعيل محطات الوقاية من هذه الأمراض الوبائية عبر مناطق عدة، خاصة منها المقاطعة الإدارية برج باجي مختار الواقعة بأقصى الجنوب، وذلك على اعتبار المنطقة حدودية وتعد معبرا للعديد من الأشخاص الأجانب.