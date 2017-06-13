الجزائريون اشتروا كل سيارات «غولف 7» و«كادي» في 24 ساعة

عائلات عادت خائبة أمس وقوائم الانتظار مغلقة إلى إشعار لاحق

أغلق، أمس، مجمع «سوفاك» باب الطلبات على سيارات «غولف 7 « و«كادي» وإيبيزا المصنعة في غليزان، وهذا بسبب عدد الطلبات القياسي الذي تلقته وكالات المجمع على المستوى الوطني أول أمس الأحد، مما تجاوز عدد السيارات التي يوفرها المصنع في إطار «الكوطة» التي تم تصنيعها، مؤخرا، أين لجأت هذه الأخيرة إلى فتح قوائم انتظار لصالح الزبائن الراغبين في اقتناء السيارات الألمانية الجزائرية خلال المراحل المقبلة.

النهار وخلال تنقلها، صباح أمس، إلى وكالة «سوفاك» بالشراڤة في الجزائر العاصمة، أين تجمع طوابير الجزائريين من شباب وعائلات، أمام مدخل الوكالة لتقديم بالطلبيات على سيارات «غولف» و«كادي» و«إيبيزا»، قبل أن يتم رفض طلبها بحجة أن الطلبيات المسجلة إلى حد الآن قد تجاوزت السيارات المتوفرة في الوقت الحالي.

من جهتهم، أكد الأعوان التجاريون على مستوى الوكالة الذين تحدثت إليهم «النهار»، بأن «كوطة» السيارات المتوفرة حاليا والمنتجة في مصنع «سوفاك» قد تم بيعها، أمس، من خلال الطلبات التي قدّمها الزبائن من الساعات الأولى لفتح أبواب التسجيل، مؤكدين بأن العديد من الزبائن شرعوا في الدفع نقدا أو عن طريق القروض البنكية، مؤكدين بأن مصالح سوفاك ستحدد مهلة للزبائن الذين لم يدفعوا قيمة سياراتهم أو نسبة محددة منها أين سيتم إلغاؤها وتعويضهم بزبائن آخرين على قائمة الإنتظار.

وحسبما اطلعت عليه «النهار»، فإن العديد من العائلات الجزائرية التي كانت تحلم بشراء سيارة ألمانية جزائرية في الشهر الفضيل قد تأجل إلى إشعار آخر، كما أكد أعوان «سوفاك» بأن قوائم الانتظار هي الأخرى مغلقة، فيما سيتم فتح الطلبيات على شراء السيارات مجددا بعد حوالي شهر أو 10 أيام، على أن تتم العملية بصورة تدريجية وعبر مراحل.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع «سوفاك» قد فتح باب الطلبات لشراء سيارات «غولف»، «كادي» و«إبيزا»، أول أمس الأحد، قبل أن يتم غلقها في غضون 24 ساعة بعد نفاد مخزون السيارات.