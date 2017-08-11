سكّان بلدية قطارة يحتجّون ضد تردّي الخدمات الصحيّة في الجلفة

أبدى المحتجّون في تصريحاتهم لـ"النهار"، تذمّرهم الشديد من جراء نقص التجهيزات الطبيّة لمعالجة المرضى كأجهزة طبيب الأسنان، فضلا عن الغياب المتكرّر للأطباء لأماكن عملهم وكذا النقص الفادح في الأدوية، حيث ناشد المواطنون المحتجّون مسؤولي القطاع، ضرورة توفير قابلات بالعيادة متعدّدة الخدمات، إلى جانب توفير سيارة إسعاف وممرضين.

هذه الانشغالات التي قال محدّثونا بأنّهم يفتقدونها في بلديتهم، الأمر الذي يضْطَرُّهم للعلاج عند الخواص، خاصة وأنّ أغلبية السكّان من ذوي الدخل المحدود وإمكانياتهم المادية لا تسمح لهم بتغطية تكاليف العلاج الباهظة لدى الخواص.

هذا وأكّد محدّثو النهار، ممّن احتجّوا على تردّي الأوضاع الصحيّة ببلديتهم، بأنّ هذه المؤسسة الصحية، تضُمّ 6 بلديات ولا تقدّم حتى خدمة قاعة علاج، مشيرين إلى أنّ هذه العيادة تفتقد للإمكانيات البشرية المادية على حدّ سواء، أين تحتاج هذه الأخيرة –على حدّ تعبيرهم-، إلى قابلات تهتم بشأن النساء الحوامل، اللاتي لم يجدن الرعاية الصحيّة اللازمة خلال فترة حملهن، ما اضطرهن وأهلهن التوجّه بشكل دوري إلى كبرى المستشفيات بمسعد وعاصمة الولاية، على اعتبار أنّ المجمّع الصحي بهذه البلدية لايزال بعيدا عن تقديم خدمة صحية محترمة، وهو ما تسبّب في موجة غضب لدى السكّان، الذين طالبوا بتلبية هذا الانشغال، لما فيه من بالغ الأثر والأهمية على صحة الحوامل المهدّدات بمخاطر تفاقم حالتهن الصحيّة.

كما أكّد المحتجّون بأنه في حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه، فإنهم سيُصعّدون من لغة الاحتجاج، إلى غاية تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها.