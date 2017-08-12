أسماء موتى ومغتربين ضمن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي

الإفراج عن 2600 مسكن في غضون 10 أيام

كشف والي تيارت، أن سبب تأخر إشهار قائمة 2600 مسكن اجتماعي يرجع إلى التحقيقات المعمقة والتدقيق في أحقية المستفيدين، حيث أثبتت التحقيقات وجود أسماء لأموات ومغتربين وغرباء عن الولاية ضمن القائمة.

في سياق متصل، وتحسبا لنشر القائمة في الأيام المقبلة، علمنا أن السلطات الولائية قد وفّرت كل الظروف لاستقبال المواطنين الذين يرون أنهم قد أجحف في حقهم، وهذا بتخصيص قاعة استقبال وتشكيل خلية تضم 9 إطارات مهمتها استقبال طعون المواطنين، وبالموازاة مع هذه التدابير المتخذة من طرف السلطات المحلية، دعا الوالي كل المواطنين للتعبير عن عدم رضاهم بطريقة حضارية والتوجه إلى مصالح الولاية لتقديم الطعون، والتي ستدرس من الوالي خلال ترؤسه لعمل اللجنة الولائية لدراسة الطعون. وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن كل أحياء المدينة معنية سواءً وسط المدينة أو كارمان أو وادي الطلبة أو الفولاني وغيرها من الأحياء، وسيخضعون لكل التحقيقات للتأكد من أحقيتهم، وكذا حقيقة إقامتهم، وبعد الانتهاء من تفقد المشاريع السكنية، خص الوالي سكان حي زَبَالَة بزيارة هدفها المعاينة الميدانية لهذه العمارات والاستماع لانشغالات قاطينه، حيث سيتقرر إعادة إسكان 240 عائلة في مساكن لائقة، شريطة تنظيم أنفسهم في شكل جمعية، وفي حالة تفاهم كل السكان سيُرَحلون قبل نهاية السنة الجارية، بفضل سهر وجهد السلطات المحلية لإنجاز المساكن بمختلف الصيغ وخاصة العمومية الإيجارية، في آجالها.