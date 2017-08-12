حجز مسدسين و3 بنادق بحوزة شبكة تتاجر في الأسلحة النارية بتيبازة

أمر، الخميس الماضي، قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة، بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات اللازمة في القضية التي عالجتها مصالحة درك فرقة بوسماعيل، والمتعلّقة بالمتاجرة في الأسلحة النارية والمتفجرات.

حيثيات القضية، حسبما كشفت عنه مصادر النهار، تعود إلى تلقّي مصالح درك بواسماعيل لمعلومات مفادها وجود مسدسين بحوزة شخص يشتغل على مستوى الجمارك الجزائرية، وإثر التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني والتأكّد من المعلومات وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، تم تفتيش منزل المعني بالأمر، أين تم العثور على مسدسين اثنين، واستكمالا للتحقيقات مع المعني الذي كشف عن شريكه، تم تفتيش منزل أحدهما، والعثور على ثلاث بنادق صيد وكمية كبيرة من الخراطيش والعيارات النارية تقارب 900 وحدة، ليتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق.