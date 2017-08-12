إطارات ورجال أعمال يستغلون شباب أونساج لاستيراد الخردة!

التحقيقات الأولية كشفت عن بيع آلات قديمة بـ 9 ملايير

الآلات تخصّ صناعة مختلفة بينها آلات لصناعة الطلاء

كشفت تحقيقات معمّقة تقوم بها المصالح الأمنية المتخصصة عن صفقات كبيرة أبرمها رجال أعمال باسم شباب مستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من خلال النصب عليهم ببيعهم آلالات قديمة بمبالغ ضخمة.

وحسب تفاصيل التحقيق الذي تحصلت عليه "النهار"، فإن القضية تم تفجيرها بعد اكتشاف عملية نصب تعرّض لها أحد الشباب المستفيدين من مشروع «أونساج»، حيث تم بيعه الآلة قديمة للطلاء مقابل 9 ملايير سنتيم، وهو مبلغ خيالي مقارنة بالحالة التي توجد عليها الآلة، وبناء على المعلومة التي تحصّلت عليها المصالح الأمنية المتخصصة تم فتح تحقيق في القضية.

إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن إطارات في إدارات مختلفة تورطت في عملية النصب التي وقع فيها عدد كبير من الشباب، بلغ عددهم أزيد من 10 شباب استفاد أغلبهم من دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ومكنت التحقيقات من اكتشاف سلسلة من الثغرات المبرمة مع هؤلاء الشباب من خلال اكتشاف الرقم التسلسلي للآلة التي تم بيعها لهؤلاء الشباب غير مطابق تماما للفواتير التي تم تحريرها، وبتعميق التحقيق في القضية تبين أن هناك عملية تزوير من خلال مطابقة الفواتير وأرقامها مع بلد المنشإ أو الصنع الذي قدمه رجال الأعمال بالتوطؤ مع عدد من الإطارات في مختلف المؤسسات والإدارات، وهو ما كشف عن شبكة منظمة تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب المستفيدين من المشاريع المذكورة.

وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ"النهار"، إن التحقيقات قادت إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم وإخضاعهم للتحقيق، حيث تبين أن عملية النصب كانت تتم عن طريق وسطاء يقومون بربط الشباب المستفيد من مشاريع الوكالة الوطنية بأحد افراد العصابة من أجل تزويدهم بطلبياتهم، وبناء على ذلك يتم استمالتهم إلى غاية إتمام عملية النصب عليهم.