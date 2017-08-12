يـحاول قـتل جاره فـيقتلع أذنه بـفأس في الزبوجة لخلاف حول طريق بالـشلـف

اهتزت منطقة الزبوجة في ولاية الشلف على معركة استعملت فيها أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وقعت بين جيران، فتحت على إثرها مصالح الشرطة بأمن دائرة الزبوجة تحقيقا معمقا بعد محاولة القتل التي راح ضحيتها رب عائلة. حيثيات القضية التي لازالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية تعود إلى الأيام القليلة المنصرمة، وقت اقتحام أفراد عائلة من جيران الضحية لمنزله وقعت بينهم مناوشات كلامية تحولت إلى معركة أدت إلى توجيه جار الضحية ضربة له بفأس، تسببت في بتر أذنه اليسرى، حسب الشهادة الطبية التي تثبت الفعل، ولازالت التحقيقات في القضية مفتوحة. وحسب مصادر متطابقة، تعود أسباب الشجار الدامي إلى إقدام جار الضحية على وضع حاجز في كل مرة وسط الطريق بواسطة الأسلاك لمنع مرور الجيران عبره. واستنادا لذات المصادر، فإن المصالح المتخصصة لها علم بالفعل المرتكب من قبل جار الضحية، الأمر أزّم الوضع الذي كاد أن يتحول إلى جريمة قتل.