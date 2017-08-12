الولاة يأمرون بالتوزيع العاجل لمنحة 3 آلاف دينار على أولياء التلاميذ

طالب ولاة الجمهورية في تعليمات مستعجلة رؤساء الدوائر، بضرورة التأشير على قوائم التلاميذ المعنيين بمنحة 3 آلاف دينار، مشدّدين على ضرورة إعادة استدعاء أولياء التلاميذ من أجل الالتحاق بالمؤسسات التربوية للاستفادة من المنحة .

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن الولاة ألزموا رؤساء الدوائر بتسريع عملية التأشير على قوائم المستفيدين من منحة 3 آلاف دينار لتوزيعها في أقرب الآجال على أصحابها، حيث طالبوهم بالاستدعاء العاجل لأولياء التلاميذ إلى المؤسسات التربوية لتسلم أموال المنحة.

وحسب التعليمة، فإن مراسلة الولاة التي تمت بالتنسيق مع مديري التربية الولائيين، طالبت مديري الإكماليات أيضا بدعوة أولياء التلاميذ المدونة أسماؤهم على القوائم المؤشرة من طرف مصالح الدائرة، والذين لم يتصلوا بإدارة المؤسسة لتسلم منحة أبنائهم بغرض الانتهاء من العملية وغلق الملف نهائيا.

للتذكير، فإن وزارة التربية حضّرت كل الترتيبات اللازمة وجندت مفتشين لإلزام كل مديري المؤسسات التربوية، حيث ستكون كل مؤسسة تربوية ملزمة بوضع جدول إرسال يبين عدد الملفات المودعة ليتم دراستها من قبل اللجنة المخولة لها قانونا، والمتمثلة في المجلس الشعبي البلدي والمكتب البلدي للنشاط الاجتماعي وممثل أولياء التلاميذ، تحت رئاسة رئيس الدائرة.

كما أكدت وزارة التربية بأن المسؤولين المحليين مجنّدون فور انتهاء العطلة للانطلاق في الترتيبات الخاصة بمنحة التمدرس والمقدرة بـ 3000 دينار الخاصة بالتلاميذ المعوزين للموسم الدراسي 2017-2018، وتوزيعها قبل الدخول المدرسي يوم 4 سبتمبر المقبل، خاصة وأنه كانت قد طلبت الوزيرة في تعليمية منها لجميع مديري الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، بالسير الحسن لعملية تسليم منحة التمدرس الخاصة بـ 3 آلاف دج للموسم الدراسي المقبل، والحرص على مدى التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة باستخدام المنحة الخاصة بالتلاميذ المحرومين.