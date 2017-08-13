توقيف موظـف في مسح الأراضي متلبسا بتسلم رشوة في معسكـر

تمكن أعوان مصالح الشرطة القضائية التابعين لأمن دائرة تيغنيف في ولاية معسكر، من توقيف أحد الموظفين يشغل منصب مراقب بمديرية مسح الأراضي في الولاية متلبسا برشوة، بعدما قام أحد المواطنين بالإيقاع به في فخ الكسب غير الشرعي بنسخ أوراق نقدية من فئة 1000 دج ومنحها له نظير تمكينه من الاستفادة من الإجراء المتعلق بمسح عقاري لمسكنه الكائن داخل الوسط الحضري لمدينة تيغنيف. مصالح الشرطة تولت قبل تنفيذها العملية إخطار وكيل الجمهورية لدى المحكمة، حيث أوقفته ذات المصالح متلبسا وبحوزته مبلغ 20 ألف دج، قبل تولي الاستماع إلى أقوال الضحية والمتهم، وحسب نفس المصادر، فإن هذا الأخير كان ككل مرة يتماطل في تسوية ملف الضحية الخاص بمسكنه بالرغم من حيازته على عقدين أحدهما إداري وآخر موثق، حيث طالب من موظف مديرية مسح الأراضي التعجيل في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية. وقد تم تقديم المتهم أمام مكتب وكيل الجمهورية، الذي أمر بالتحري معه من طرف قاضي التحقيق .