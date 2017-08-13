اكتشاف مخمرة وحجز 1600 قارورة خمر داخل قبو عمارة في حي مناديا بعنابة

اكتشفت، فجر أمس، عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع في ولاية عنابة، مخمرة غير شرعية وتوقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وبحوزته كمية معتبرة من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي كبير داخل قبو عمارة سكنية بحي «مناديا» شمال المدينة، وأسفرت العملية عن حجز 1600 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام وحتى الأجنبية، بالإضافة إلى مبلغ مالي، حيث تم تحويل الموقوف على مقر الشرطة لاستكمال التحقيق بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما، وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن عملية اكتشاف المخمرة جاءت إثر ورود معلومات دقيقة، مفادها وجود شخص يبيع المشروبات الكحولية داخل قبو عمارة آهلة بالسكان، الأمر الذي استدعى من قوات الشرطة التدخل العاجل ومداهمة المكان بعد إذن نيابي من نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، حيث تم اكتشاف مخمرة غير شرعية والعثور على 1600 قارورة خمر، بالإضافة إلى توقيف صاحب المحجوزات الذي تم تحويله على مقر الشرطة القضائية، أين تم تحرير محضر سماع في حق الموقوف وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد إكمال عناصر الشرطة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا بممارسة نشاط تجاري غير قانوني وحيازة مشروبات كحولية ومحاولة بيعها بطريقة غير شرعية داخل تجمع سكني.