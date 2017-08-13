السكان يحتجّون عن انقطاع الماء الشروب في 22 بلدية بالشلف

احتجّ، أمس، عدد من سكان البلديات الداخلية بولاية الشلف، عن التذبذب الحاصل في التزود بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بماينيس في تنس، التي تمتد شبكتها إلى 31 بلدية بالولاية.

ووفق مصادر يومية النهار، فإن العطب الذي أصاب المحطة أجبر القائمين عليها إلى التوقف عن العمل وتخفيض الإنتاج إلى سقف تراوح بين 25 و50 من المئة، خلال الأيام الأخيرة، الحالة التي جعلت 6 بلديات ساحلية فقط تستفيد من طاقة التزوّد الكاملة، فيما مسّ التذبذب 22 بلدية حتّى أن بلديات داخلية عرفت انقطاع خدمة التزود بالكامل، على غرار الزبوجة وأم الدروع التي طالب فيها سكان العديد من الأحياء، في اتصال لهم بيومية النهار، أمس، بضرورة التدخل العاجل لمسؤولي الجزائرية للمياه لمعالجة الإنقطاع المسجل في التزود بالماء الشروب، خلال الساعات الأخيرة. وفي ذات السياق، كشفت مصادر مسؤولة على مستوى دائرة الإنتاج بمؤسسة الجزائرية للمياه، بأن محطة تحلية مياه البحر على مستوى منطقة ماينيس، قد عالجت العطب التقني الذي أصاب المحطة وتجاوزته، بعد تحسّن الحالة الجوية البحرية التي أثّرت على طاقة الإنتاج، لتعود المحطة، المذكورة حسب مصادرنا، إلى طاقتها الكاملة المقدّرة بمائتي ألف متر مكعب يوميا، الوضعية التي من شأنها القضاء على التذبذب الذي طال شبكة التزود تدريجيا وخاصة بالبلديات الداخلية للولاية. يحدث هذا، في وقت أشار فيه السكان الذين تحدّثوا إلى $، عن هذا الانشغال، إلى أنهم يعتمدون على اقتناء مياه الصهاريج المتنقّلة، على الرغم من المخاطر المحدقة بهم، من جرّاء عدم إتباع أصحابها لشروط النظافة، إلى حين عودة المياه إلى مجراها الطبيعي.