الأساتذة الجدد لتدريس أقسام الثانية والثالثة في المتوسط والابتدائـي

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن المنشور الخاص بالدخول المدرسي المقبل، حيث كشف المنشور عن العديد من الإجراءات الجديدة، أهمها تعديل الامتحان الخاص بشهادة البكالوريا، إضافة إلى توسيع اختبارات الاستدراك لتشمل كل المراحل الدراسية .

تضمّن المنشور الوزاري العديد من التعديلات، أهمها نظام التقويم البيداغوجي المستمر ونظام الامتحانات الرسمية، لا سيما امتحان البكالوريا وامتحان نهاية مرحلة التعليم.

وجاء في المنشور، أنّ المضامين التعليمية وتنظيمها وتقييمها، خلال المسار الدراسي، وخاصة في مرحلة التعليم الإلزامي، قد تمّ بناؤها وهيكلتها بشكل أكثر انسجاما، مع التركيز على تغيير النظرة إلى التقويم، حتّى لا يكون في نظر التلميذ وعائلته أداة للترتيب أو للجزاء، أو أن يقتصر على مجرد علامة مراقبة، بل يجب أن يكون وسيلة لتقدم التلاميذ.

ومن الإجراءات الجديدة أيضا، وضع موارد منهجية وبيداغوجية مرافقة في متناول الأساتذة ومديري المؤسسات والمفتشين، والتي تمّ إعدادها لمساعدة الأساتذة في فهم تعليمات وتقديم الدروس للتلاميذ، مع تطبيق البرامج المحيّنة في الطور الثاني من مرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.

هذا وتهدف هذه البرامج، التي صمّمت وفق المقاربة بالكفاءات، فضلا عن اكتساب المعارف، إلى تطوير التفكير المنطقي والمنطق العلمي وروح النقد لدى التلميذ، وإلى اكتساب كفاءات فعالة ومتينة ومستديمة، منسجمة مع القيم الوطنية والعالمية وتنصيب أربعة مناهج تعليمية محيّنة للطور الثاني من مرحلة التعليم الإبتدائي، للسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي، وكذا للطور الثاني من مرحلة التعليم المتوسط للسنتين الثانية والثالثة متوسط مع وثائقها المرفقة. وتمثل هذه البرامج، استمرارية لتلك التي بقيت في الطور الأول من مرحلة التعليم الإبتدائي والطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط، في الموسم الدراسي السابق. ومن الإجراءات أيضا، وضع تحت تصرف التلاميذ الكتب المدرسية الجديدة وكراريس الأنشطة بمستجدات وكذا الأدلة المنهجية لهذه الكتب.

كما تضمن المنشور أيضا إسناد أقسام الثالثة والرابعة ابتدائي وأقسام الثانية والثالثة متوسط، إلى الأساتذة الذين استفادوا من التكوين الخاص بتطبيق المناهج الجديدة لهذه المستويات التعليمية، مع العمل على تقليص نظام الدوامين في مرحلة التعليم الإبتدائي، بهدف القضاء عليه.