بالفيديو والصور.. أعمال شغب بعد انهيار صخري في سيدي يحيى بالعاصمة

انتشلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الإثنين، 3 أشخاص من تحت الأنقاض في أعقاب انهيار صخري داخل ورشة مشروع بمنطقة "الطحطاحة" في "سيدي يحيى" ببلدية بئر مراد رايس في العاصمة.

وتم نقل المصابين، من بينهم طفل ذو 8 سنوات في حالة صحية حرجة، إلى مستشفى القبة لتلقي الإسعافات الأولية، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الحماية المدنية البحث تحت الأنقاض عن ضحايا محتملين.

الحادث خلف شللا كليا في حركة السير، مما ولد موجة من الغضب لدى سكان بئر مراد رايس، أين اندلعت موجة من الاحتجاجات في أعقاب الانهيار، خاصة وأن السكان كانوا معارضين للمشروع من الأول.

وأفاد مبعوث "النهار أون لاين" "تادريست عمر"، إلى عين المكان أن الشرطة تدخلت وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي تصريح لرئيس بلدية مراد رايس لـ"النهار أونلاين" أن صاحب المشروع لديه كل التراخيص اللازمة للبناء لكنه لم يحترم آجال الانجاز، أين وجهت له عدة اعذارات ولم يستجب لها.

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