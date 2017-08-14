إقصاء 1000 أستاذ ناجح في مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة

أقصى الوظيف العمومي قرابة 1000 مترشح ناجح في مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة لحد الآن، والتي تم بعد إجرائها قبول 10 آلاف مترشح في الامتحانين الكتابي والشفهي بأحسن المعدلات، وذلك بسبب وجود اختلالات في ملفاتهم القاعدية وعدم تسويتهم لوضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، إضافة إلى تزوير العديد منهم شهادات التخرج .

وحسبما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، فإن مصالح الوظيف العمومي المكلفة بالتأشير على ملفات الأساتذة الناجحين شرعت في تمحيص هذه الملفات وباشرت عمليات إقصاء واسعة لعدد من الناجحين المحتالين وبعض الذين لم يسووا وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية.

وكشفت ذات المصادر، أنه تم لحد الآن إقصاء قرابة 1000 أستاذ ناجح في مسابقة التوظيف، والذين سيتم تعويضهم بالقائمة الاحتياطية مباشرة بعد رد الوظيف العمومي النهائي على مديريات التربية وإرساله قوائم الأساتذة المقصيين قصد تعويضهم مباشرة بآخرين من القوائم الاحتياطية.

كما أشارت مصادر النهار إلى أن الأسباب الرائجة التي تم بسببها إقصاء هذا العدد الكبير من الأساتذة الناجحين، تعود إلى تزوير وتقديم شهادات إقامة خاطئة في ملفاتهم، موضحة أن العديد من الأساتذة الناجحين قاموا بتقديم شهادات إقامة مزورة أو مستخرجة بطريقة غير قانونية من أجل المشاركة في المسابقة في غير ولاياتهم قصد الحصول على فرص أكبر في النجاح، خاصة وأن هذه الولايات قد فتحت عددا كبيرا من المناصب مقارنة بولاياتهم الأصلية، إضافة إلى تقديم بعض المترشحين لشهادات غير مطابقة حسب الوظيف العمومي أو مزورة كليا، كما لم يسوِ العديد من المترشحين وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، وهو الأمر الذي جعل الوظيف العمومي يقصيهم من المسابقة مباشرة.

وأوضحت مصادر «النهار» أن الوظيفة العمومية ستقوم بمتابعة الأساتذة المزورين والمحتالين قضائيا بسبب اعتمادهم طرق ملتوية للمشاركة والنجاح في المسابقة الأخيرة، في حين سيقصي فقط الأساتذة الذين لا يطابقون معايير التوظيف، سواء من حيث الشهادة أو الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.

ومن المرتقب أن ينتهي الوظيف العمومي من عملية التدقيق والتأشير على ملفات الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، نهاية الأسبوع المقبل، على أن يشرعوا في التكوين التحضيري البيداغوجي، بداية من السبت المقبل ولمدة أسبوع كامل، في حين سيتم إقصاء أي أستاذ لا يحضر هذا التكوين من بدايته إلى نهايته.