حملات الترويج التي تقوم بها مخابر الدواء لمنتوجاتها ممنوعة

ستعتمد الوكالة الوطنية للدواء، بداية من الشهر القادم، أربع لجان جديدة ضمن مخطط عملها، من بينها لجنة الإشهار التي ستتولى مهمة تسيير ومنح تأشيرة خاصة لكل النشاطات الإشهارية لفائدة مخابر الأدوية، وذلك لتنظيم الفوضى التي تعرفها.

وحسبما أكّده مسؤول رسمي من مبنى وزارة الصحة لـ «النهار»، فإن الوكالة الوطنية للدواء ستقوم بتسيير ملف الإشهار الخاص بالأدوية وتقنينه، من خلال منح تأشيرات خاصة لمخابر الدواء، لضبط هذا الشق الحسّاس بالنظر إلى استغلال العديد من المخابر لعامل الإشهار التجاري لتسويق أدويتها، رغم أن القانون يمنع منعا باتا الترويج للمنتوجات الصيدلانية بأية وسيلة كانت.

على الصعيد ذاته، اعتمدت الوكالة الوطنية للدواء، نظاما إلكترونيا متطورا لتسهيل عملها، من خلال الاعتماد على شفرات سرّية لضمان عدم تسريب المعلومات الخاصة بمتعاملي الأدوية، ويتضمن كلاّ من التسمية الدّوائية المشتركة واسم المخبر والأدوية التي يقوم بإنتاجها وكافة المعلومات التقنية، كما ستضم قائمة اسمية لكافة متعاملي الأدوية، حيث تتم دراسة الملفات بدقة قبل منح المتعاملين رخص المراقبة والجودة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مجلس الإدارة الخاص بالوكالة، سيتم تنصيبه نهاية شهر سبتمبر القادم، وخلاله ستنصب أربع لجان، وهي لجنة التسجيل، لجنة الأسعار، لجنة الاعتمادات ولجنة الإشهار، في انتظار اعتماد المخطط ومنحها ميزانية عمل خاصة بها، والتي لم يتم الإفراج عنها لغاية الآن.

في السّياق ذاته، ستعمل الوكالة في مراحل لاحقة، على إنشاء فروع للوكالة في كبريات الولايات لضمان المراقبة المتواصلة للأدوية، لوضع حد لوصفات المجاملة والوصفات المبالغ فيه حسب الطلبات من قبل الأطباء. وستقوم الوكالة الوطنية للدواء من خلال هذه الفروع، بالمراقبة المتواصلة لاستخدامات الأدوية وأعراضها الجانبية التي يشتكي منها الأطباء، وستتم مطالبتهم بتقديم تبريرات وأسباب وصف الدّواء المستورد على حساب الدّواء الجنيس.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة على محاربة احتكار الدواء، من خلال فرض الانضباط الفعلي على جميع متعاملي الأدوية، لاسيما وأن العديد من المخابر الأجنبية تعمد إلى التعاقد مع ممثلين محللين في الجزائر الذين يفرضون قانونهم الخاص على السوق. وستعمل الوكالة الوطنية على التحقق من جودة وفعالية الأدوية التي تدخل الجزائر حفاظا على صحة المواطنين، حيث تعمل بالتنسيق والتعاون الدائم مع المنظمة العالمية للصحة ومخابر أوروبية وعالمية معروفة في هذا المجال، مما رفع من مستواها بشكل عالٍ، كما أن الوكالة باشرت عملها بالتنسيق مع وكالة الأدوية الفرنسية وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية «أف دي أي»، فضلا عن وكالة الأدوية في الأردن والسعودية والهند