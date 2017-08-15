بالصور- هلاك جزائري ووالدته في حادث مرور بتونس

لقي جزائريان من عائلة واحدة حتفهما، وأصيب 5 آخرون مصرعهم، اليوم الثلاثاء في حادث مرور أليم، على مستوى الطريق الرابط بين مدينة "المتلوي" ومدينة "توزر" على الأراضي التونسية.

حسب معلومات حصلت عليها "النهار أون لاين"، فإنّ الضحايا ينحدرون من بلدية "الرباح" ولاية الوادي، وهم شاب (ص.غ) ووالدته (م.ب.ع) توفوا، وإصابة أخيه (ف.غ)، في حين لا تزال أختهم (ص.غ) في حالة الانعاش.

وحسب المعلومات التي تداولتها الصحافة التونسية، فإنّ الحادث وقع إثر إصطدام شاحنة تحمل ترقيم تونسي مع سيارتين تحملان ترقيم ولاية الوادي بإحدى المنعرجات الخطيرة بمنطقة "المتلوي"، وأسفر عن قتيلين يحملان الجنسية الجزائرية، وإصابة 5 أشخاص آخرين، منهم جزائريان.