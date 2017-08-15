صب الـشـطر الثاني من منحة عمال البريد المقدرة بـ 35 ألف دينـار

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن ضخ السيولة الكافية عبر مختلف مراكز البريد تحضيرا للمناسبات المقبلة، حيث سيتزامن الدخول الاجتماعي مع عيد الأضحى، وسيكون في إمكان زبائن المؤسسة سحب الأموال التي يرغبون فيها ولن تكون هناك مشكلة سيولة عبر مراكز البريد.

أشارت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها، إلى أنها وجهت التعليمات اللازمة لمصالحها من أجل ضخ السيولة الكافية على مستوى كل مراكز البريد، وتجنيد كافة إطاراتها وعمال البريد لتقديم خدمة عمومية نوعية ترقى إلى متطلبات الزبائن طيلة هذه الفترة، التي ستشهد إقبالا كبيرا عليها، خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي وتزامنه مع عيد الأضحى المبارك. وحسب بيان المؤسسة الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فقد تم بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية والسلطات المحلية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان وفرة السيولة النقدية الضرورية تلبية لحاجات المواطنين خلال فترة الدخول الاجتماعي مع بداية شهر سبتمبر القادم ويوم النحر، التي تعد المناسبة الأكثر إقبالا من قبل الجزائريين فيها على مراكز البريد لاقتناء الأضاحي إلى جانب شهر رمضان. من جهة أخرى، أعلن المدير العام لبريد الجزائر عن استكمال صب الشطر الثاني من المنحة التحفيزية لفائدة عاملات وعمال البريد والمقدرة بـ 35 ألف دينار قبيل عيد الأضحى المبارك، تشجيعا وتقديرا لهم على الجهود المبذولة وسهرهم الدائم على ضمان سير المرفق العمومي البريدي. وقررت مؤسسة بريد الجزائر هذه المرة استباق الأمور وصب الكمية الكافية من السيولة، تفاديا لأي تذبذب مع الدخول الاجتماعي المقبل، وكذا إقبال الجزائريين عليها لاقتناء «كباش العيد»، حيث تسعى المؤسسة بذلك لتفادي سيناريوهات المواسم الفارطة.