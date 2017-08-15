5آلاف منصب دكتوراه للحائزين على منصب ماستر وماجستير الموسم المقبـــل

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن المناصب المفتوحة لمسابقة الدكتوراه هذه السنة، والمقدّرة بـ5 آلاف منصب موزّعة عبر 48 جامعة و9 مراكز جامعية، إضافة إلى 12 مدرسة معنية بالمسابقة، على أن يتم إجراء الاختبارات الكتابية، شهر أكتوبر المقبل، مع إعطاء الحرية لكل مؤسسة باختيار التاريخ المناسب، شرط أن تكون خلال شهر واحد فقط .

وحسب المرسوم الوزاري الذي تم تبليغه للمؤسسات الجامعية المعنية بمسابقة الدكتوراه، للموسم الجامعي 2017-2018، فإنّ المدير العام للتعليم والتكوين العاليين وكذا رؤساء مؤسسات التعليم العالي، معنيون بالإشراف على المسابقة، مع الحرص على أن تكون مدّة التكوين في هذا الإطار لثلاث سنوات فقط، ابتداء من تاريخ أوّل تأهيل، مع مراعاة أحكام المادتين «3» و«19» من القرار رقم «547»، المؤرّخ شهر جوان من سنة 2016.

هذا وشدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة احترام مجال التكوين والمناقشة، باعتبار أن العديد من الجامعات تأخّرت في عملية المناقشة، أين بلغ عددها 12 ألف أطروحة، حيث حدّدت الوزارة السنة الجامعية المقبلة كآخر أجل لمناقشتها.

من جهة أخرى، أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الطلبة الحائزين على شهادة الماجستير والذين سيناقشون رسائلهم قريبا، سيسمح لهم بالتسجيل، بداية من السنة الجامعية المقبلة، في شهادة الدكتوراه من دون إجراء مسابقة، بالإضافة إلى إعفائهم من التكوين في السنة الأولى، وسيشرعون في البحث مباشرة. كما أعلنت الوزارة، أنّه سيتم اعتماد تسمية موحّدة لشهادة الدكتوراه، من دون تسميتها دكتوراه «أل.أم.دي» ولا دكتوراه العلوم.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ القرار الصادر، بداية الشهر الجاري، حول المعنيين بالتسجيل لنيل شهادة الدكتوراه يخصّ طلبة الماستر، بعد نجاحهم في المسابقة.

وذكرت الوزارة الوصية، أنّ الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير سيسمح لهم بالتسجيل في شهادة الدكتوراه، بداية من السنة الجامعية المقبلة، من دون إجراء المسابقة، مع إعفائهم من التكوين في السنة الأولى.