«رفضنا كشف طبيب عن شقيقتي إشاعة..وطبيــب كوبي أجرى لها العملية»!

كشف، أمس، شقيق الحامل المتوفاة بولاية الجلفة، عيسى إسماعيل، أن ما يتم الترويج له بأن عائلته رفضت أن يتم توليد شقيقته من قبل طبيب، لا أساس له من الصحة، بدليل أن توليدها بمستشفى عين وسارة تم من قبل طبيب كوبي .

وقال شقيق الضحية في اتصال مع «النهار»، إن كل ما يتم الترويج له على أساس أن زوج شقيقته رفض أن يكشف طبيب على زوجته، مجرد افتراءات، كما لم تقم أية جهة رسمية بالتحقق من وجود دم المخاض في سيارته، بما فيهم مفتشو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأضاف شقيق الضحية أن القابلة بمستشفى عين وسارة رفضت التكفل بأخته بحجة عدم وجود طبيب مناوب، فيما رفضت القابلة بمستشفى حاسي بحبح وطلبت منها العودة إلى عين وسارة، وعندما وصلت إلى مستشفى الجلفة، رفضت القابلة الثالثة التكفل بها وقالت لعائلتها بالحرف الواحد: «هوما راقدين وحنا نخدمو».

وهنا قامت عائلة الضحية بنقلها مجددا إلى مستشفى عين وسارة، حيث تم جلب طبيب كوبي قام بإجراء عملية مسعجلة لها، كما أنه لم يتفطن أحد إلى عدم وجود الطفل، إلى أن طلب الطاقم المناوب بالبحث عنه، حيث وجدوه ميتا داخل السيارة ولم يتفطن أحد إلى أن أمه وضعته في الطريق.

وفي انتظار معاقبة المتسببين في وفاة شقيقته وابنها، دعا ذات المتحدث إلى عدم تصديق الروايات الكاذبة التي تروج، والتي تخدم مصالح أشخاص كانوا السبب في وفاتها.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهر المنصرم، لقيت حامل مصرعها نتيجة الإهمال، حيث رفضت 3 مستشفيات التكفل بها، أين فتح وكيل الجمهورية في محكمة عين وسارة تحقيقا حول وفاة الأم وجنينها لكشف جميع ملابسات القضية، وتم توقيف أكثر من شخص متورط في الإهمال المفضي إلى الوفاة.