10 آلاف أستاذ يسحبون استدعاءاتهم اليوم لمباشرة التكوين

سيتأكد الأساتذة الناجحون في مسابقة التوظيف الأخيرة، من النتيجة النهائية اليوم، بعد تسجيلهم في عملية التكوين على مستوى مديريات التربية، والتي ستباشر عملية منح الاستدعاءات للأساتذة عقب عودة القائمة النهائية من مديرية الوظيف العمومي، أين ستكشف عن أسماء المقصيين من هذه المسابقة، فيما ستنطلق عملية التكوين يوم السبت المقبل.

وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، فإنّ الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، والبالغ عددهم 10 آلاف أستاذ، معنيون بالتسجيل لدى مصالح التكوين بمديريات التربية التابعين لها بداية من اليوم، قصد التأكد من قبولهم الرسمي في مناصبهم الجديدة.

وأكدت مصادر النهار، أنّ جميع الأساتذة الناجحين في المسابقة، مطالبون بالتقرب من مديريات التربية التابعين لها بداية من اليوم، قصد ملء استمارات التكوين التحضيري البيداغوجي وسحب استدعاءاتهم، للإلتحاق بمراكز التكوين بداية من السبت المقبل.

كما أشارت نفس المصادر، إلى أنّ الأساتذة المعنيين سيتأكدون من قبولهم الرسمي في المناصب التي نجحوا فيها، بعد التدقيق والتأشير على ملفاتهم من قبل الوظيف العمومي، الذي قام بإرسال قوائم الأساتذة، الذين تم رفض ملفاتهم لأيّ سبب من الأسباب، إلى مديريات التربية التابعين لها، والذين سيتم إعلامهم بالإقصاء من مناصبهم بسبب مشكل في ملفاتهم الإدارية.

وأضافت ذات المصادر، أنّ الأساتذة الذين سيتم قبولهم رسميا، مطالبون بالالتحاق بالتكوين وإلا سيتم إقصاؤهم هم أيضا من مناصبهم وتعويضهم بأسماء أخرى من القوائم الاحتياطية، والتي سيوظف منها قرابة الـ1000 أستاذ، خلال الأسبوع المقبل، لتعويض المقصيين بسبب الملفات الإدارية.

هذا وألزمت مديريات التربية كافة الأساتذة الناجحين بضرورة التقرب إلى مديريات التربية الوطنية بداية من اليوم، مع ضرورة الحضور الشخصي وملء استمارة التكوين وسحب الاستدعاء الخاص بعملية التكوين، لتفادي الإقصاء من المنصب والتعويض من القوائم الاحتياطية، كما طالبتهم بإحضار نسخة عن بطاقة التعريف الوطني وصورتين شمسيتين، إضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني وطبعه على قصاصة ورقية وتقديمه للمصلحة. وسينهي الوظيف العمومي عملية التأشير على ملفات الأساتذة والتدقيق فيها، خاصة وأنّ العملية لحد الآن قد أسقطت قرابة 1000 أستاذ ناجح من القائمة والذين سيعوضون بالاحتياطيين، على أن تنتهي العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري.