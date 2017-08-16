النهار تي في في الصدارة بـ10 ملايين مشاهد جزائري أسبوعيا

حافظ تلفزيون «النهار» على الصدارة من حيث نسبة المشاهدة في آخر سبر آراء قام به معهد «أم ام ار» المختص، حيث بلغت نسبة مشاهدة برامج تلفزيون «النهار»، خلال الفترة المممتدة من 12 إلى 18 جويلية، 24 من المائة، محققة بذلك تقدما بفارق كبير على 9 قنوات أخرى، وعلى رٍأسها قناتي «الشروق تي في» و»الشروق نيوز» و»سميرة تي في» بالإضافة إلى القناة الجزائرية الثالثة .

وحسب نتائج سبر الآراء الذي قام به معهد «ام ام ار» خلال الفترة الممتدة بين 12 و18 من شهر جويلية، والذي شمل 1221 شخص، بكل من مدينة الجزائر العاصمة وقسنطينة، وهران، سطيف، بجاية، تلمسان والشلف، والذي كان على شكل مقابلات شخصية على مستوى منازل المستجوبين، تم اعتماد خلاله عدة معايير منها السن والجنس والمستوى الدراسي للمستجوبين، احتلت «النهار تي في»، المرتبة الأولى من حيث عدد المشاهدين خلال ذات الفترة، حيث بلغ عدد مشاهدي تلفزيون «النهار» في الفئة التي استهدفت الأشخاص من 12 سنة إلى 10 سنوات أزيد من 10 ملايين مشاهد أسبوعيا، متفوقة بذلك على كل قنوات «الشروق» التي حلّت في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى قنوات «أم بي سي» وفرانس 24، فيما بلغ عدد مشاهدي «النهار تي في» 4 ملايين مشاهد يوميا، كما احتلت «النهار» المرتبة الأولى في تصنيف أفضل 20 قناة من حيث المشهادة، أين بلغ عدد المشاهدين 10 ملايين، متفوقة بذلك على كل القنوات الأخرى الوطنية والأجنبية الأخرى.

وفي سياق ذي صلة، احتل تلفزيون «النهار» المتربة الأولى في تصنيف أفضل 20 قناة جزائرية، وهذا بعدد مشاهدين تجاوز 10 ملايين مشاهد أسبوعيا، و4 ملايين يوميا، متوفقة بذلك على قنوات «الشروق تي في» و»الجزائرية الثالثة»، و»سميرة تيفي» و»دزاير تيفي».

كما تفوق تلفزيون «النهار» على أفضل القنوات الإخبارية الأجنبية والجزائرية، حيث بلغت نسبة مشاهدة قناة «النهار» 51.48 من المائة، فيما حلّت قناة «الشروق نيوز» في المتربة الثانية بنسبة 16.32 من المائة بفارق كبير جدا، تليها كل من «نوميديا نيوز» و»الجزيرة نيوز» و»دزاير نيوز».

وحققت «النهار» ارتفاعا في نسبة مشاهدتها، خلال الفترة الممتدة بين التاسعة مساء إلى غاية التاسعة والربع، بنسبة 6 من المائة، تليها قناة «الجزائرية الثالثة» بنسبة 4 من المائة، بالإضافة إلى قناة «دزاير تيفي؛ بـ3.5 من المائة،