سكـيران يعتديان على شـقـيقين بـ«السيـوف» ويقـتحمان منزلهما العائلي في البليدة

أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية في البليدة، أحد أفراد عصابة في حالة تلبّس، بحوزته أسلحة بيضاء، زرعت الرعب، ليلة أول أمس، بوسط حي يقع بقلب مدينة البليدة، بالاعتداء على شقيقين بـ«السيوف»، مسببين لهما جروحا بليغة، أين سلمت لهما شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل للضحية الأولى لمدة 16 يوما والثاني 21 يوما، على خلفية نهيهما عن السب والشتم بالقرب من منزلهم العائلي، وهو الشيء الذي أثار غضب المشتبه فيهما، اللذان كانا في حالة سكر متقدمة، ليقوما بالاعتداء عليهما واقتحامهما المنزل العائلي، أثناء محاولة الضحيتين الهروب.تعود وقائع القضية، حسب الشكوى التي تم تقييدها أمام مقر الأمن الحضري من قبل

أنّه بينما كان الضحيتان متواجدين على مستوى الحي الذي يقيمان فيه رفقة بعض الجيران، تقدم منهما المشتكى منهما وشخص ثالث، يجهلان هويته، على متن دراجة نارية، أين كانوا في حالة سكر، محدثين فوضى عارمة، أين قاما بالتدخل من أجل نهيهم، إلا أنهم رفضوا الأمر وقاموا بإشهار أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وانهالوا عليهما بالضرب، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة ونزيف دموي، ولم يكتفوا بهذا الحد، بل قاموا بتتعبهما إلى داخل منزلهما العائلي، محدثين فوضى عارمة في الحي، ومن ثم لاذوا بالفرار. الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجنائية، أسفرت عن تحديد هوية الفاعلين، أين تم توقيف أحدهما متلبسا وبحوزته سلاح من الحجم الكبير المتمثل في سيف وآخر من الحجم الصغير، وعليه تم إعداد ملف قضائي من قبل الفرقة الجنائية لأمن ولاية البليدة، ضد المشتبه فيهما، مع تقديم أحدهما أمام العدالة، أين صدر في حقه أمر إيداع، فيما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف المتوّرط الثاني عن تهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مع سبق الإصرار والترصد، المتسبب في عجز عن العمل لمدة تفوق 15 يوما متبوعا بانتهاك حرمة منزل.