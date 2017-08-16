استدعاء الإداريين المسجّلين بالقوائم الاحتياطية في قطاع التربية شهر سبتمبر

ستفتح وزارة التربية الوطنية، القوائم الاحتياطية الخاصة ببعض الرتب الإدارية، لتوظيف المترشّحين الاحتياطيين الناجحين في المسابقة الأخيرة، وذلك بعد شغور عدد من المناصب، بسبب مسابقات الترقية التي نظّمت، شهر جويلية الماضي .

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطّلعة من وزارة التربية الوطنية لـلنهار، فإنّ الوزارة قرّرت وضع قوائم خاصة بالاحتياطيين في بعض الرتب الإدارية، للناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، والتي شملت أكثر من 4 آلاف مترشح ناجح ومقبول، إضافة إلى الآلاف من المترشحين الاحتياطيين.

وأكّدت ذات المصادر، بأنّ الرتب المعنية باستدعاء احتياطيها من طرف وزارة التربية الوطنية، هي رتبة مقتصد، نائب مقتصد، مشرف التربية ومستشار التوجيه، وهي الرتب التي سيستفيد المترشّحون الاحتياطيون فيها، من إمكانية التوظيف والتعيين في المناصب الشاغرة، بفعل مسابقة الترقية.

كما أضافت نفس المصادر، بأنّ عدد المناصب التي ستشغر بفعل مسابقة الترقية التي جرت، جويلية الماضي، لم تحدّد بعد، لكنها لن تقلّ عن ـ 3000 منصب على المستوى الوطني، بمعدّل 50 إلى 60 منصبا في كل ولاية، وهي المناصب التي سيستفيد منها المترشّحون الاحتياطيون لهذه الرتب، والذين نجحوا في مسابقة التوظيف بامتحانيها الكتابي والشفهي، من دون تعيينهم ضمن الـ4000 منصب المفتوح في المسابقة.

من جهتها، أشارت مصادر النهار، إلى أنّ طريقة توظيف هؤلاء المترشّحين في المناصب الإدارية الشاغرة، سيخضع لنفس طريقة توظيف الأساتذة الاحتياطيين، حيث سيتم تفعيل الأرضية الرقمية للاحتياطيين في الرتب الإدارية المذكورة حسب التّرتيب الذي يخضع لمعيار المعدّل، في حين أنّ التوظيف سيكون ولائيا أوّلا ثمّ وطنيا، في حال عدم توفّر المترشّحين في إحدى الرتب بولاياتهم، وذلك من خلال اللجوء إلى مترشّحي الولاية الأقرب فالأقلّ قربا.

وحسب ذات المصادر، فإنّ عملية التوظيف الخاصة بالاحتياطيين في رتب مقتصد، نائب مقتصد، مشرف التربية ومستشار التوجيه، ستنطلق خلال سبتمبر المقبل، من دون تحديد تاريخ خاص لمباشرتها، مؤكدة أنّه بعد تحديد المناصب الشاغرة المعنية بالتوظيف، سيتم فتح الأرضية الرقمية للاحتياطيين ووضعها تحت تصرف مديريات التربية، من أجل التوظيف منها إلى غاية شغل كافة المناصب الشاغرة على المستوى الوطني.