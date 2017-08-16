عصابة تبيع قطعة أرض بمليار ونصف بعقود مزوّرة في تيارت

تمكنت مصالح الشرطة لولاية تيارت من الإطاحة بمجموعة من الأشخاص، من بينهم سيدة ورَطها ابنها في عملية نصب واحتيال، حيث كاد أحد الضحايا أن يدفع مقابل عقد مزور خاص بقطعة أرض ما يقارب المليار ونصف المليار سنتيم. وقالت مصادر مطلعة لـلنهار، إن العصابة المتكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 سنة، خططت لبيع قطعة أرض بتيارت ملك لسيدة متوفاة لأحد المواطنين مقابل مبلغ أتفق عليه مبدئيا يقارب المليار ونصف المليار سنتيم، بعد أن قاموا بعملية تزوير واستنساخ وثائق من بينها بطاقة تعريف وطنية انتحلت والدة أحد المتورطين شخصية السيدة المتوفاة، بعد أن أقنعها ابنها بتقمص شخصيتها زورا وكأنها المالكة القانونية لتلك الأرض، وبعد اتصالات متكررة بين الضحية والعصابة، التي تبين لاحقا أن اثنين منهم ينحدران من ولاية وهران و3 من تيارت، تم الاتفاق على إبرام العقد لدى أحد الموثقين، ولدى وصولهم إلى المرحلة الأخيرة وردت معلومات إلى مصالح الأمن، التي أفشلت العملية في آخر المطاف بعد أن تمكنت من استدراجهم وتوقيفهم، حيث تبين أن الوثائق التي كانت بحوزتهم مزورة وحاولوا الاحتيال والنصب على الضحية، وبعد الانتهاء من الإجراءات تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق، الذي أودعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.