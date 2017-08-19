الإطــاحـــــة بـشــبــكـــــة دولــيـــــة مخــتـــصـــــة في تــهـــريـــب المـــرجـــان المـلــكـــــي بـعــنــــابــــــــــة

وحسب مصادر «النهار»، فإنّ عملية الإطاحة بنشاط الشبكة الدولية للغطس وتهريب المرجان، والذي يمتّد نشاطها إلى أوروبا، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لعناصر فرقة البحث والتحري، مفادها وجود مجموعة من الشباب داخل إحدى المستودعات المهجورة على مستوى حيي «لعلاليق» وسيدي سالم»، بصدد الغطس للبحث على المرجان، ومن ثم بيعه لأشخاص آخرين، يُمثلون شبكات تهريب، الأمر الذي استدعى من عناصر الشرطة، اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وبعد إذن نيابي من نيابة الجمهورية، تمّ مداهمة المستودعين، وعلى مرتين، والقبض على عناصر الشبكة وحجز المحجوزات، التي قالت بخصوصها مصادرنا، بأنّ قيمتها الحقيقية قاربت 2 مليار سنتيم، وقد تمّ تحويل أفراد الشبكة الدولية المختصة في الغطس ونهب المرجان الأحمر الملكي إلى أوروبا، على مقر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، أين تمّ تحرير محاضر سماع في حقهم، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم