ثـلاثـــة وزراء جـــدد بـحــكــــومـــــة أحـــمــــد أويـحـــيـــــى!

وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة التي تتكون من 27 حقيبة وزارية، أربعة منها تشرف عليها وزيرات، عودة يوسف يوسفي إلى الحكومة كوزير للصناعة والمناجم خلفا لمحجوب بدة. وكان يوسفي قد أشرف على وزارة الطاقة لعدة مرات بين 1997 و2015، وعلى وزارة الشؤون الخارجية بين ديسمبر 1999 وأوت 2000، كما عين في الفترة الممتدة بين أوت 2000 وماي 2001 وزير منتدب لدى رئيس الحكومة، كما تولى منصب وزير أول بالنيابة بين مارس وأفريل 2014، وشغل يوسفي أيضا منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمسائل الطاقة. كما عين في الحكومة الجديدة، عبد الوحيد تمار، وزيرا للسكن والعمران والمدينة، خلفا ليوسف شرفة، وقبل تعيينه في الحكومة كان تمار يشغل منصب والي مستغانم، كما كان مديرا للتعمير بولاية وهران وبوزارة السكن. وتتميز التشكيلة الجديدة للحكومة بعودة الوزير الأسبق، محمد بن مرادي، إلى الحكومة على رأس وزارة التجارة، كما اعتلى رأس عدة قطاعات وزارية، من بينها وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار ووزيرا للسياحة والصناعات التقليدية وكذا وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما شغل بن مرادي أيضا منصب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية. وتضمن الإعلان الأول عن التشكيلة إدراج اسم «مسعود بن عڤون» كوزير للسياحة، إلا أنه تم وضع إعادة مصححة لبرقية وكالة الأنباء الجزائرية الحاملة للرقم 040، حيث تم الإبقاء على «حسان مرموري» في منصبه على رأس هذه الوزارة