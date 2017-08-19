إصابة 3 جزائريين في الاعتداء الإرهابي في «لارامبلا» ببرشلونة!

أصيب ثلاث رعايا جزائريين خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع، أول أمس، في جادة «لارامبلا»، أحد أكثر شوارع مدينة برشلونة ازدحاما. صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أمس بأن ثلاث رعايا جزائريين كانوا في زيارة لإسبانيا قد أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي الذي وقع بعد، ظهر أول أمس، في مدينة برشلونة. وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، أنه حسب المعلومات التي قدمتها السلطات الإسبانية المختصة، فإن ثلاث رعايا جزائريين قد أصيبوا خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع بعد، ظهر أول أمس، في مدينة برشلونة وهم تحت الملاحظة الطبية وحالتهم الصحية مستقرة وسيغادرون المستشفى عن قريب، مضيفا بأنه تم إعلام عائلاتهم من طرف مصالح القنصلية العامة الجزائرية ببرشلونة. وأكد بن علي الشريف أن السفيرة الجزائرية التي تتابع الوضع عن كثب، قد تلقت أمرا بزيارة الضحايا في المستشفى وتنسيق عمل المصالح القنصلية وكذا لمتابعة تطور الوضع مع السلطات الإسبانية المختصة.