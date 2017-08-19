صرف منحة 3.5 مليون سنتيم لعمال البريد بداية من اليوم

^ الشطر الثاني من المنحة جاء بعد المصادقة على السنة المالية

وبحسب المعلومات التي تحوزها $ من مصادر على صلة بالملف، فإن عمال بريد الجزائر سيستفيدون من منحة تقدر بـ 50 من المئة من مخلفات السنة المالية 2016، وهي المنحة التي تمثل الفوائد المالية التي حققتها المؤسسة خلال السنة المنصرمة، والتي تم تحديدها بثلاثة ملايين ونصف المليون سنتيم.

وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ $، أن المنحة التي سيستفيد منها عمال بريد الجزائر تندرج في إطار السياسة التحفيزية الجديدة التي صارت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر تنتهجها.

وبحسب مراجع $، فإن منحة عمال البريد ستصب في حسابات العمال قبل أيام من عيد الأضحى، على به خلال شهر ماي المنصرم، أين تم صب 50 من المئة من المنحة قبل عيد الفطر المبارك.

وفي الأخير، أكدت ذات المصادر بأن منح الشطر الثاني من المنحة جاء بعد المصادقة على السنة المالية لعام 2016 من

غرار ما تم العمل