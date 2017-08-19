أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية اخر الأخبار

صرف منحة 3.5 مليون سنتيم لعمال البريد بداية من اليوم

نشر يوم 2017/08/19 1621 0 عبد الرحمن سالمي صرف منحة 3.5 مليون سنتيم لعمال البريد بداية من اليوم
يتسلم، اليوم، عمال مؤسسة بريد الجزائر ومؤسسة البريد السريع التي تعتبر فرعا تابعا للمؤسسة قبل المصالح المختصة على مستوى مؤسسة بريد الجزائر وعلى مستوى الوصاية.الأم، منحة تقدر بـ 35 ألف دينار جزائري، وهذا بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الأم ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، على القرار.

^ الشطر الثاني من المنحة جاء بعد المصادقة على السنة المالية 

وبحسب المعلومات التي تحوزها $ من مصادر على صلة بالملف، فإن عمال بريد الجزائر سيستفيدون من منحة تقدر بـ 50 من المئة من مخلفات السنة المالية 2016، وهي المنحة التي تمثل الفوائد المالية التي حققتها المؤسسة خلال السنة المنصرمة، والتي تم تحديدها بثلاثة ملايين ونصف المليون سنتيم.

وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ $، أن المنحة التي سيستفيد منها عمال بريد الجزائر  تندرج في إطار السياسة التحفيزية الجديدة التي صارت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر تنتهجها.

وبحسب مراجع $، فإن منحة عمال البريد ستصب في حسابات العمال قبل أيام من عيد الأضحى، على به خلال شهر ماي المنصرم، أين تم صب 50 من المئة من المنحة قبل عيد الفطر المبارك.

وفي الأخير، أكدت ذات المصادر بأن منح الشطر الثاني من المنحة جاء بعد المصادقة على السنة المالية لعام 2016 من 

غرار ما تم العمل 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا