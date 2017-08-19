مسابقة ترقية جديدة للأساتذة شهر ديسمبر المقبل

وحسب التعليمات التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية للمديريات بغرض تبليغها للأساتذة المعنيين، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإنها ستشرع في تسليم التعيينات الخاصة بالأساتذة الجدد بداية من 27 أوت الجاري، على أن تكون مقسمة حسب الأطوار الدراسية الثلاثة.

وأوضح بيان مديريات التربية بأنها ستشرع بداية من 27 أوت الجاري في تسليم التعيينات الخاصة بالأساتذة الجدد، حيث خصص هذا التاريخ لتسليم التعيينات لأساتذة الابتدائي الموظفين من القوائم الاحتياطية السارية منذ 2016، وهي العملية التي ستجري على مستوى مقرات مديريات التربية.

وأضاف البيان أن التعيينات الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، سيتسلمون تعييناتهم يوم 28 أوت الجاري، أين حددت كل مديرية تربية مكان تسلم التعيينات لهذه الرتبة وتم نشره على مستواها، كما سيتسلم أساتذة التعليم الثانوي التعيينات الخاصة بهم يوم 29 أوت الجاري على مستوى المؤسسة التربوية التي تحددها مديرية التربية التابعين لها.

وأضاف ذات البيان، أن هؤلاء الأساتذة مطالبون بجلب ملفاتهم معهم يوم تسلم التعيين، ويتعلق الأمر بشهادة الميلاد والمؤهل العلمي وصورتين شمسيتين وصحيفة السوابق العدلية وشهادتين طبيتين من طبيب عام وطبيب الأمراض الصدرية، إضافة إلى الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية وشهادة الإقامة وصورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطني أو رخصة السياقة.

وتعني عملية تسلم التعيينات كافة الأساتذة الذين نجحوا في مسابقة التوظيف الأخيرة وتم قبولهم من طرف مصالح الوظيف العمومي، والبالغ عددهم أكثر من 10 آلاف أستاذ، إضافة إلى الأساتذة الذين تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية الولائية والوطنية للطور الابتدائي، والتي لم تكن معنية بمسابقة التوظيف الأخيرة التي اقتصرت على الطورين المتوسط والثانوي فقط.

كما ستشرع مديريات التربية في تسليم مقررات التعيين لفائدة الناجحين في المسابقة في الرتب الإدارية التي تم فتح مناصب فيها خلال المسابقة الأخيرة، والبالغ عددهم أكثر من 4 آلاف مترشح ناجح سيلتحقون بمناصبهم خلال الدخول المدرسي المقبل.

ستشمل الأطوار التّعليمية الثلاث

^ المسابقة ستفتح المجال أمام الأساتذة المكوّنين بالمشاركة لمنصب مفتش ولائي

ستنظّم وزارة التربية الوطنية، بداية من شهر ديسمبر المقبل، مسابقة وطنية للترقية، تشمل الأطوار التعليمية الثلاثة بنسب متفاوتة، حيث سيتمّ السماح للأساتذة المكوّنين من المشاركة في مسابقة التفتيش ولائيا، التي تم تجميدها لسنوات، بسبب شحّ المناصب.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ$، فإنّ هذه المسابقة سيشارك فيها عدد كبير من الأساتذة، باعتبار أنّها تشمل الأطوار التّعليمية الثلاثة، وستكون الثانية في ظرف سنة واحدة فقط، تسعى من خلالها الوزارة إلى تطوير القطاع، من خلال رفع الرتب وكذا السماح للأساتذة الذين وصلوا سنّ التقاعد من الخروج من مؤسسات التربية، في الوقت المحدّد قانونا.

وتضيف المصادر، أنّ قرار التعيين والإدماج إلزاميان، من أجل المشاركة في المسابقة، حيث يتوجّب على المترشّح أن يكون متحصّلا على وثيقة تثبت حصوله على قرار الإدماج والتّعيين.

من جهة أخرى، اشترطت الوزارة ملفا على المترشّحين، يتكوّن من نسخة من قرار التسمية، طلب قرار التثبيت، فضلا عن نسخة من أوّل محضر تنصيب، إضافة إلى استمارة المشاركة.

هذا في حين، يحقّ المشاركة في هذه المسابقة، لمعلّمي المدارس الابتدائية ممّن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة وأساتذة المدرسة الابتدائية بـ5 سنوات ومستشاريه التغذية المصنّفين رتبة 11، الترشّح لها للترقية للسلم 12، حتّى يكون لهم الحق في الترقية لرؤية مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14، بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية.

كما سيكون بإمكان نظّار الثانويات ممّن لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية، إضافة إلى نظّار الثانويات ممّن لهم خمس سنوات خبرة فعلية بذات الصفة، الترشّح لرغبة مدير ثانوية، في انتظار الترخيص الاستثنائي الذي تقدّمت به وزارة التربية الوطنية لمصالح الوظيف العمومي، قصد تمكين الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي من الترشّح لمسابقة مدير ثانوية الصنف 16، على أساس أنّ الأستاذ الرئيسي بالطور الثانوي، تم حرمانه من الترقية برتبة مدير ثانوية، على عكس الطورين الابتدائي والمتوسط.

وحسب المراسلة الوزارية رقم 1497، فإنّ الترقية للرتب العليا تتمّ مناصفة بين التسجيل على قوائم التأهيل والمسابقات الداخلية، أي 50 من المائة لكلّ شقّ.