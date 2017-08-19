وزارة التجارة تأمر بسحب شكولاطة «الحقن» من السوق

أمرت، مساء أوّل أمس، وزارة التجارة، كافّة أعوان الرقابة وقمع الغش على مستوى 48 ولاية، بالتّحقيق والبحث في جميع المحلات التجارية بالجلمة أو التجزئة، عن منتوج عبارة عن شكولاطة موجّهة للاستهلاك للأطفال، تشكّل خطرا على صحّتهم وسلامتهم، لعدم معرفتهم ودرايتهم باستعمال هذا المنتوج المعلّب في حقن، خاصة بعد ما تمّ تسجيل أوّل حادثة بولاية تيزي وزو، تسبّبت في هلاك طفل يبلغ من العمر 11 سنة. وجاء هذا في مراسلة عاجلة من وزارة التجارة إلى كافّة مديرياتها ومفتّشياتها، مساء أمس، تحت رقم «887»، بتاريخ 16 أوت 2017، تأمر فيها أعوان الرقابة وقمع الغش بالتحرّك العاجل، لسحب هذا المنتوج، قبل تسجيل حوادث أخرى وعواقب على صحّة وسلامة الأطفال عند استهلاكه، لعدم معرفتهم لكيفية استهلاكه، مثلما وقع للضحية بولاية تيزي وزو، بعد أن اقتنى له والده هذه الشكولاطة ووضع الحقنة في فم ابنه، من دون الانتباه لنزع سدّادة هذه الحقنة التي تحتوي على الشكولاطة، وعند الضغط عليها سقطت السدادة في مريء الطفل وتسبّبت في غلق المجاري التنفّسية والقصبات الهوائية، ممّا تسبّب له في اختناق بسبب ضيق التنفّس، في حين لم يتمكّن والده من إسعافه فتوفيّ خنقا، كما دعت وزارة التجارة كافّة المواطنين للتبليغ عن هذا المنتوج وكلّ المحلات التي تقوم ببيعه، قصد سحبه من السوق، قبل تسجيل حوادث أخرى. هذا في وقت، شرعت فيه مديرية التجارة في التّحقيق عن كيفية دخول هذا المنتوج، الذي تشير المعلومات الأوّلية إلى أنّه مستورد من تركيا.