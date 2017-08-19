مواعيد سحب أوامر الدفع تتمّ عبر الموقع الالكتروني للوكالة بعد إدخال رقم التسجيل والرقم السرّي

قرّرت وزارة السكن والعمران والمدينة، استدعاء الدفعة الثانية من مكتتبي «عدل 2»، لتسديد الشطر الثاني المقدرة بأكثر من 40 ألف مكتتب، وذلك بعدما انتهت من تسليم أوامر الدفع لـ «الكوطة» الأولى التي شرعت في استدعائها، منذ 29 ماي الماضي. وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن، في اتصال مع «النهار»، أنّ إطلاق مواعيد «الكوطة» الأخرى على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، سيكون مع نهاية شهر سبتمبر القادم، في حين سيكون سحب أوامر الدفع بشكل تدريجي، يوميا، ودفع المبلغ من قيمة المسكن المقدّرة بـ10 من المائة على مستوى البنوك. وأضافت ذات المصادر، أنّ عملية تسليم أوامر الدّفع لـ «لكوطة» السابقة، والتي وصلت إلى 40 ألف مكتتب على المستوى الوطني، ستنتهي بعد أقلّ من أسبوعين، وذلك بعدما قرّرت الوكالة مضاعفة عدد المكتتبين الذين يتمّ استدعاؤهم يوميا، للانتهاء من العملية. ويخص هذا الإجراء، المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الأنترنت، منذ الشّروع في عملية الاختيار، نهاية ديسمبر 2016، والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني، من بينهم 40 ألفا في العاصمة، حسب نفس المصدر، ويمكن للمكتتبين المعنيين الإطّلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني لوكالة «عدل»، من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السرّي. من جهتها، تستقبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، ما معدّله 500 مكتتب يوميا على مستوى المركب الأولمبي «5 جويلية». هذا وقد أكدت المصادر ذاتها، بأنّ كلّ المشاريع السكنية متواصلة وتسير بوتيرة أحسن، إلى غاية إسكان آخر مستفيد في جميع الصيغ السكنية، وذلك بعدما دفعت وزارة السكن والعمران والمدينة ديون جميع المقاولات، وفق الرّزنامة التي وضعتها الحكومة. للذكر، سيحدّد التّرتيب التسلسلي للمكتتبين، مواعيد استدعاء المسجّلين سنة 2013، وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة «عدل» لهذا الغرض، كما أنّ نتائج اختيار الموقع ستنشر على موقع مساكن «عدل 2»، بعد دفع الشطر الثاني من قيمة المساكن. بدوره، كان مجلس الحكومة قد وافق على برنامج جديد، لتمويل أكثر من 100 ألف مسكن جديد «عدل»، سيشرع في انطلاق مشاريعها وتشمل جميع الصيغ السكنية وأكبر «كوطة» أضيفت إلى صيغة «عدل ».