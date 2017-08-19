«خولة ترغب في أداء عمرة.. ولهذا رفضت السفر إلى إسبانيا!»

كشف والد نابغة الجزائر، «خولة بلاسكة»، الحاصلة على أعلى معدّل في شهادة البكالوريا 2017، بأنّ عائلتها رفضت توجّه ابنتهم لإسبانيا، في رحلة النجباء من دون محرم، مشيرا إلى أنّ ابنته ترغب في زيارة البقاع المقدّسة وأداء مناسك العمرة رفقة والديها، وهذا على خلفية الضجّة التي أثارت الرّأي العام. وأضاف «بلاسكة مير»، الذي يشغل مفتش التغذية المدرسية بولاية سكيكدة، في اتصال هاتفي مع «النهار»، أمس، بأنّ ابنته رفضت الذهاب رفقة النجباء في رحلة إلى إسبانيا لمدة 10 أيام، باعتبار أنّها ستكون من دون محرم، حيث تمّ إبلاغ مديرية التربية لولاية سكيكدة بالأمر، واقترح أن يرافق ابنته في رحلتها، وهو الطلب الذي قوبل بالرّفض من قبل مصلحة الامتحانات بوزارة التربية، والتي طلبت منه دفع تكاليف سفره، شرطا لمرافقة ابنته، لكنّه أجاب بأنّ إمكانياته لا تسمح له بذلك. وكشف والد النابغة، بأنّ المصلحة طلبت منه تدوين تنازل كتابي وإرساله إلى ديوان وزيرة التربية الوطنية، «نورية بن غبريت»، مع ذكر أسباب رفض سفرها إلى إسبانيا، وهو ما قام به بتاريخ الفاتح من أوت الجاري، عن طريف إرسال فاكس إلى الوزارة، حيث كان الجميع يأمل بأنّه سيتمّ دراسة طلب العائلة والسماح لأحد أفراد عائلتها بمرافقتها، سواء والدها أو أحد أعمامها، لكن لم يرد أيّ مسؤول على انشغالات عائلة «بلاسكة»، رغم الاتصالات المتكرّرة من قبل والدها. من جهة أخرى، كشف والد «خولة»، بأنّ معنويات ابنته منهارة، وهي متعبة كثيرا بعد عام كامل قضته في الدراسة والاجتهاد، مشيرا إلى أنّها لم تتلق أيّ دعم من قبل أيّ جهة، سواء بولاية سكيكدة أو ولاية أخرى أو من قبل وزارة التربية، عدا تلقّيها جهاز «تابلات»، بعد تكريمها من قبل الوزير الأوّل سابقا. وأضاف بأنّ ابنته ترغب في زيارة البقاع المقدّسة، وتأدية مناسك العمرة أو زيارة تركيا رفقة عائلتها، خاصة وأنّ معنوياتها منهارة، بعد تعذّر سفرها إلى إسبانيا.