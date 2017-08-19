أجور بـيــن 31 و35 ألـف ديـنار للأساتذة الجـدد!

سيتحصل أكثر من 10 آلاف أستاذ جديد تم توظيفهم خلال المسابقة الأخيرة للتوظيف على أجرة شهرية تتراوح بين الـ 31 و35 ألف دينار حسب كل طور دراسي، ابتدائي، متوسط أو ثانوي، وهذا بعد التحاقهم بمناصب عملهم بصفة متربصين طيلة الموسم الدراسي المقبل. وحسبما كشفته مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية واعتمادا على شبكة الأجور المعتمدة من طرف الوظيف العمومي، فإن الأجرة الشهرية للأساتذة الجدد ستتراوح بين 31 و35 ألف دينار جزائري طيلة سنواتهم الأولى من التدريس، إضافة إلى حصولهم على منحة المردودية كل 3 أشهر. وأضافت ذات المصادر بأن هؤلاء الأساتذة سيتقاضون رواتبهم الشهرية حسب كل طور دراسي، حيث سيتقاضى أساتذة التعليم الابتدائي 3 ملايين سنتيم و1177 دينار، في حين سيتقاضى أساتذة التعليم المتوسط 3 ملايين سنتيم و2908 دينار، كما أن أجرة أساتذة التعليم الثانوي تصل إلى 3 ملايين سنتيم و5877 دينار. وتعد هذه الأجرة حسب نفس المصادر أجرة السنوات الأولى من التدريس، قبل أن يشرع هؤلاء الأساتذة في المشاركة بمسابقات الترقية المختلفة بعد 3 سنوات من التدريس من أجل الترقية في الرتبة والدرجات، وهي الترقية التي ستسمح لهم خلال مسارهم المهني بالوصول إلى الدرجة 12 والرتبة 16، وهي الرتب والدرجات التي تمكنهم من الحصول رواتب أعلى في مسارهم المهني، والتي يصل مقابلها المادي إلى 70 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المكون في الطور الثانوي. كما أشارت نفس المصادر إلى أن الترقية في الدرجات بالنسبة لهؤلاء الأساتذة الجدد وهي أولى الترقيات التي سيتحصلون عليها، فتكون كل سنتين إلى 3 سنوات حسب مردوديته، والتي تمكنه من الحصول على زيادة في الأجر بقيمة 2000 دينار على كل درجة، مضيفة أن الأستاذ المتربص أو المرسم يتحصل على منحة المردودية التي يستفيد منها كل 3 أشهر، تصل إلى غاية 40 نقطة حسب تقييم مدير المؤسسة التربوية، وتتراوح قيمتها بين الـ 2 و3 ملايين سنتيم. وأوضحت مصادر «النهار» بأن الأساتذة الجدد سيقضون فترة خاصة يعتبرون خلالها متربصين خلال السنة الأولى من التعيين، يتم بعدها اجتياز اختبارات في علوم التربية والتشريع المدرسي ودروس تطبيقية حسب المادة المدرسة، حيث يتم ترسيم الأساتذة الناجحون مباشرة، في حين يجتاز الراسبون فترة تربص ثانية، ويمرون على نفس الإختبارات، وفي حال فشلهم للمرة الثانية فإنهم يفصلون نهائيا من سلك التعليم .