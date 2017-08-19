النهار تنشر تفاصيل مسار التّعليم المهني الجديـد

صادقت الحكومة، شهر جوان المنصرم، على المشروع الخاص بالتنظيم الجديد لمسار التعليم المنهي، والذي ضمّ تخصّصات جديدة، أين سيتمّ الشّروع في العمل به، بداية من الموسم المهني الجديد، أين سيعرف النظام الجديد تخفيض سنوات الدراسة، من 4 إلى 3 سنوات، كما تمّ استحداث شهادة التعليم المهني العالي، والتي ستعوّض شهادة التقني المستوى الأوّل والمستوى الثاني، التي كان معمولا بها في النظام القديم .

من جهته، كشف بولعوينات مولود، مدير التعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، في اتصال، أمس، مع «النهار»، بأنّ النظام الجديد لمسار التعليم المهني، سيتمّ الشّروع في العمل به على مستوى 7 معاهد، على المستوى الوطني، بداية من الدخول المهني المقبل. هذا وأكّد ذات المتحدث، بأنّ الإجتماع الوزاري المصغّر الذي ترأّسه الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، في 27 مارس الماضي، والذي ضمّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التربية الوطنية، ممثّلين عن الوظيف العمومي، حيث وافق على تخفيض مدّة مسار التعليم المهني، من 4 إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى توسيع التخصّصات المسموح لها بمزاولة التعليم المهني، ليشمل التلاميذ في التخصّصات الأدبية.

كما أوضح نفس المتحدث، من ذات المنبر، بأنّ النظام الجديد لمسار التعليم المهني، سيشمل أيضا تغيير منح شهادة التعليم العالي للتلميذ، والتي ستعوّض شهادة التقني والتقني سامي في المسار القديم، بالإضافة إلى شهادة التعليم المهني العليا، المستوى الخامس، والتي يتمّ الحصول عليها في حال قام المترشّح بمواصلة الدراسة لسنتين إضافيتين، مؤكّدا بأنّ المجلس الوزاري المنعقد سابقا، قد أعطى إمكانية التمديد للوصول إلى شهادة التعليم المهني، المستوى السادس.

وفي سياق ذي صلة، أكّد بولعوينات لـ«النهار»، بأنّ هذا النظام سيتمّ العمل به في 5 معاهد قديمة، وهي كلّ من قسنطينة، باتنة، العلمة، بني مراد وآرزيو بوهران، بالإضافة إلى معهدين جديدين، وهما كلّ من معهد بسكرة وسطيف، وهذا بمجموع 7 معاهد على المستوى الوطني.

أمّا بخصوص المستوى الدراسي للتلاميذ والمترشّحين الذين يتم قبولهم في نظام التعليم المهني الجديد، فإنّه يقتصر على التلاميذ الذين نجحوا في شهادة التعليم المتوسط، ورفضوا التوجّه إلى التعليم الثانوي، بالإضافة إلى التلاميذ الذين يدرسون في السنة الأولى من التعليم الثانوي، ورفضوا مواصلة المسار التعليمي.

وبخصوص النظام القديم، أكّد ذات المسؤول، في حديثه إلى «النهار»، بأنّه سيتم العمل به فقط بالنسبة للدفعات التي انطلقت، خلال السنوات المنصرمة، على أن يتمّ توقيفه مباشرة، حيث تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التعليم والتكوين المهنيين، تعمل على التوسيع التدريجي للتخصّصات المدروسة على مستوى التعليم المهني، لتشمل تخصّصات، ذات علاقة مباشرة مع الميدان الصناعي، التي تمسّ التهوية والتبريد وصيانة السيارات، الإعلام الآلي الكهرباء والإلكترونيك والميكانيك.

وفي نفس الإطار، أكّد مدير التعليم المهني بوزارة التعليم والتكوين المهنيين، بأنّ مصالح الوزارة قد أحصت مؤخّرا أزيد من 1400 معهد ومركز تكوين مهني، يسجّل منها أزيد من 700 ألف متربّص سنويا، يدخلون المعاهد ومراكز التكوين المهني، أين تقوم هذه المعاهد بتوفير أزيد من 200 ألف منصب شغل، لسوق العمل سنويا.