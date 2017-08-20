عصابة تعتدي على سيدة حامل برفقة ابنتها ببواسماعيل في تيبازة

أوقفت فرقة التدخل السريع التابعة لكتيبة الدرك الوطني قليعة، 3 أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية، تستهدف الاعتداء على المارة من مستعملي الطريق السريع الدواودة - بواسماعيل، بعدما نفذوا عدة عمليات، خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها الاعتداء على سيدة حامل وابنتها ذات 18 شهرا.

وقائع القضية، حسب ما أفاد به مصدر موثوق لـ«النهار»، يعود إلى تلّقي فرقة الدرك الوطني للدواودة شكوى من سيدة، حول تعرّضها لاعتداء من قبل عصابة مجهولة قامت برشق الزجاج الأمامي الأيمن لسيارتها بحجارة، وهذا حتّى تتوقف ليتم الاعتداء عليها وسرقة ما بحوزتها من أموال وحلّي، مثلما تعوّد عليه أفراد العصابة، غير أنّ المعنية فرت نحو فرقة الدرك الوطني بالدواودة، والتي سارع عناصرها المدّعمين بفرقة الصاعقة بالقليعة، إلى النزول إلى الميدان، أين تمّ تطويق المكان بدقة، ليتم العثور على 3 مشتبهين، تبيّن لاحقا أنّهم هم من قاموا باستهداف الضحية. مصدر أمني قال لـ«النهار»، إنّ الطريق السريع بواسماعيل -الدواودة، يعرف تسجيل قضايا كثيرة كل سنة، وقد تمكن أفراد الدرك الوطني من توقيف العديد من العصابات، التي تطوّرت وأصبحت تستعمل الهاتف النقال و«الأنترنت» في تحركاتها وحراسة عناصر الدرك الوطني. ويشير مصدر «النهار»، إلى أنّ السبب في وقوع اعتداءات هو توقف المارة بجانب الطريق، أين يقطن العشرات من الشباب المتهورين في مساكن فوضوية قريبة من الطريق، ولتجنّب توقف السائقين بهذا الطريق الخطير، قامت مصالح بلدية بواسماعيل بوضع جدار على حافة الطريق، حتّى لا يتمكن السائقون من التوقف، الأمر قلّل من هاته الجرائم وحصرها في إقليم بلديتيّ الدواودة وفوكة، في انتظار إقامة جدار إسمنتي، يمنع السائقين من التوقف ويحميهم في الجهة المقابلة من الاعتداءات.