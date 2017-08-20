مجهولون يذبحون كهلا ويغرسون خنجر في فمه بفندق في تيزي وزو

أقدّم مجهولون، أول أمس، على تنفيذ جريمة قتل في حق المدعو «ف.م»، البالغ من العمر 43 سنة، المنحدر من ولاية البويرة، حيث تمّ ذبحه من الوريد إلى الوريد، وغرس خنجر داخل فمه وتركه في تلك الوضعية، وهذا بفندق في منطقة تيزي غنيف التابعة لدائرة ذراع الميزان جنوب ولاية تيزي وزو. وبحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، فإنّ الضحية نزل في الفندق «كزبون»، قبل أن يتم العثور عليه في حدود الساعة الثالثة صباحا، جثة هامدة بحظيرة السيارات التابعة للفندق. وحسبما علمته «النهار» من مصادر محلية، فإنّ الضحية يكون قد تمّت مباغته من الخلف من قبل قتلته أثناء توجّهه إلى سيارته، وبعد إخطارها، تنقلت مصالح الحماية المدنية وقامت بنقل الجثة إلى مستشفى «كريم بلقاسم»، من أجل عرضها لعملية التشريح، كما تدخلت قوات الدرك الوطني، حيث شنّت حملة اعتقالات، وفتحت تحقيقا في القضية.