ابن عاق ينهال على والده ويحاول ذبحه في تيزي وزو

استقبل، يوم أمس، مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو شكوى من قبل الضحية «ك.ج»، البالغ من العمر 49 سنة، يشغل طبّاخا بالجامعة والساكن في قرية تيزي هيبل التابعة لمنطقة بني دوالة، وهي الشكوى التي سُلّمت من قبل دفاعه والمتعلقة بجنحة ضرب الأصول، والتي رفعها ضد ابنه «ك.ح»، البالغ من العمر 21 سنة، من دون مهنة، والذي تمّ استدعاؤه للمثول غدا لدى وكيل الجمهورية في هذه القضية، التي تعود، حسب الضحية، إلى تعرضه للضرب بصفة يومية من قبل ابنه، الذي يطالبه بالأموال من أجل إنفاقها في تعاطي الخمور والمحرمات والممنوعات، وفي حال رفض الضحية يقوم المتهم بضربه، كما أشهر سكينا في وجهه مجبّرا إيّاه على منحه الأموال من دون رحمة ولا شفقة، وبعد استمراره في مثل هذه التصرفات وإثارته للمشاكل في البيت، ضاق الأب ذرعا ورفع ضده شكوى قصد وضعه عند حدّه وتركه في حاله، طالبا الحماية .