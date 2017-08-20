«خطّان بحريان مع أوروبا لضمان التدفق العالي للأنترنت قريبا»

كشف الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، فؤاد بلقسام، بأن الجزائر قد حققت تقدما كبيرا في عملية استكمال انجاز خطين بحريين لتدفق الأنترنت يمتدان من أوربا إلى الجزائر، مما يسمح بتطوير تدفق الأنترنت لجميع مستخدميها في التراب الجزائري فور استكمال إنجاز هذين الخطين ودخولهما حيز الخدمة. وقال فؤاد سلامي خلال إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال الاجتماع الرابع لفريق العمل العربي المكلف بتحضير المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2017، إن استراتيجية الجزائر الجديدة في مجال تسيير عالم الأنترنت، تكمن في ارتكازها على عدة محاور، محاور ذات أولوية تتضمن تطوير ووضع منشآت أساسية للاتصال في متناول المواطن تسمح بتسهيل حياته اليومية، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل على استكمال انجاز خطين بحريين جديدين لربط الجزائر بأوروبا وضمان التدفق الكافي لتلبية احتياجات السوق الوطنية ومتطلبات دول الجوار. وفي سياق ذي صلة، دعا ذات المسؤول إلى تنسيق الجهود فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والحريات الفردية في الفضاء السبيرياني، وكذا حماية المجتمعات من تداعيات تملك بعض الأطراف الإجرامية لخبرات عالية تمكنها من تهديد أمن وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة تأطير استعمال موارد الترقيم الدولية للإتصالات عبر انتهاج نظرة أكثر نجاعة. من جهته، قال ممثل جامعة الدول العربية، محمد فودة، إن المؤتمر العالمي للاتصالات سيناقش أزيد من 30 مقترحا، وهو ما يعكس أهميته بالنسبة للدول العربية بهدف تطوير نظام الاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى، أكد المدير العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمغار محمد، على ضرورة التنسيق مع المجموعة الإفريقية المكلفة هي الأخرى بالتحضير لهذا المؤتمر بهدف إحراز نجاعة أكثر .